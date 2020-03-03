Milli Savunma Bakanlığı, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" açıklamasını yaptı.





24 SAATTE ÇOK AĞIR DARBE!

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 rejim askeri de etkisiz hale getirildi" denildi.







SURİYE ORDUSUNDA BÜYÜK ÇÖKÜŞ!

9 yıl önce Esad rejimi, 220 bin askere, 500'ü aşkın savaş uçağına, 4 bin 700 civarında tanka, 4 bin 500'ü aşkın zırhlı personel taşıyıcısına, 500 motorlu topa, bin 500 kadar çekilen topa ve 4 bin kadar uçaksavara sahipti. Sayısal olarak rakamların yüksekliğine karşılık özellikle tank ve uçakların çoğunun eski Sovyet döneminden kaldığı için aktif kullanılamadığı iddia ediliyordu.





CİDDİ SİLAH VE ASKER KAYBINA UĞRADI

2011'de başlayan iç savaşla birlikte Esad rejimi asker kaybının yanı sıra yüzlerce tank, zırhlı araç ve çok sayıda helikopter kaybına da uğradı.





Kimi iddialara göre 2011'den beri Suriye Ordusu çatışmalarda 2600'e yakın tank ve zırhlı araç kaybetti. 2011'de 220 bin gibi bir askeri gücü bulunan Esad rejiminin şu anki tahmini asker sayısı 140 bin olarak açıklandı.







ELİNDE NE KALDI?

İddialara göre Türkiye'nin de son operasyonlarla vurduğu darbe sonrası eli kanlı Esad rejiminin elinde 4 Adet L39, 18 Adet SU 24, hiçbiri çalışmayan 11 Adet MİG23, 29 Adet MİG 4 ve 11 Adet MİG 5 kaldı.

