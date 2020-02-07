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Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na tepkisi: Hayatı ucuzlatacağız dediler yüzde 35 zam yaptılar

Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı , sosyal medya hesabından paylaştığı videoda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun seçim öncesi vaatlerinde bulunan "Hayatı, ulaşımı ucuzlatacağız" sözünü hatırlatıp İstanbul'da ulaşıma nasıl yapıldığını anlattı. Göksu, "Hayatı ucuzlatacağız dediler, İstanbul'da a %35 zam yaptılar" mesajıyla tepkisini gösterdi.

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na zam tepkisi

Büyükşehir Belediyesi (), fiyatlarına yapılan mın, 10 Şubat Pazartesi günü uygulanmaya başlanacağını bildirdi. 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı , sosyal medya hesabından paylaştığı videoda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun seçim öncesi vaatlerinde bulunan "Hayatı, ulaşımı ucuzlatacağız" sözünü hatırlatıp İstanbul'da ulaşıma nasıl zam yapıldığını anlattı.

"İMAMOĞLU İSTANBULLULARI ALDATTI MI?"
Göksu, İBB Meclisi'nin böyle bir yetkisi olmadığını kararın İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı UKOME Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alındığını söyledi. Göksü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimden önce hayatı ucuzlatacağı vaadini hatırlatarak

"Akıllara şu soru gelebilir; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbulluları aldattı mı?" diye konuştu.

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