Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ROKETSAN'ın ürettiği yüzde yüz yerli ve milli Çok Namlulu Roketatarların görüntülerini paylaştı.

Paylaşımda, "Yerli ve Milli Şirketlerimizden ROKETSAN tüm üretim hatlarıyla tam kapasite çalışıyor. Savunma Sanayimiz roket ve mühimmatları ile Kahraman Mehmetçiğimizin yanında! Her şey vatan için" ifadelerine yer verildi.







