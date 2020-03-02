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Yerli ve milli ÇNRA'lar Harekatı'nda da Mehmetçiğimizin yanında

, harekatıyla Esad rejimine darbe üstüne darbe vuruyor. Başkanlığı, Twitter'da 'ın ürettiği yüzde yüz yerli ve milli Çok görüntülerini paylaştı ve "Savunma Sanayimiz roket ve mühimmatları ile yanında!" notunu düştü.

  • Güncel
  • 02.03.2020 13:59
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 13:59
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ÇNRA'lar Suriye'de görevde!

Başkanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 'ın ürettiği yüzde yüz yerli ve milli Çok görüntülerini paylaştı.

Paylaşımda, "Yerli ve Milli Şirketlerimizden ROKETSAN tüm üretim hatlarıyla tam kapasite çalışıyor. Savunma Sanayimiz roket ve mühimmatları ile Kahraman Mehmetçiğimizin yanında! Her şey vatan için" ifadelerine yer verildi.




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