İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son dakika açıklamasında, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117.677" ifadelerine yer verdi.
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu ülkemizden ayrılan göçmen sayısını açıkladı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117.677" açıklamasında bulundu.
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