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Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu ülkemizden ayrılan sayısını açıkladı

Son dakika haberi... , "Saat 13.50 itibarıyla üzerinden ülkemizden ayrılan sayısı; 117.677" açıklamasında bulundu.

  • Güncel
  • 02.03.2020 14:00
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 14:05
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