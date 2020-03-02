FETÖ destekçisi yazarların cirit attığı ve platformda sıkça örgüt propagandası yapılmasına rağmen haklarında hiçbir işlem yapılmayan Ekşi Sözlük'ün kurucusu Sedat Kapanoğlu, bu kez kendi Twitter hesabından FETÖ'cü bir ismin paylaşımına verdiği destekle gündeme geldi.











FETÖ'CÜ İSİMLERLE BİR OLDU!

Azılı FETÖ'cü Mehmet Efe Çaman'ın Twitter'dan yaptığı bir paylaşıma FETÖ'cülerden destek yağdı. Hakan Şükür, Tarık Toros, Tuncay Opçin gibi isimler, Çaman'a arka çıkarken FETÖ'cülerin kervanına katılan bir diğer isim ise Ekşi Sözlük kurucusu Sedat Kapanoğlu oldu. Kapanoğlu, FETÖ'cülerin yaydığı ve destek mesajları yağdırdığı Çaman'ın paylaşımına RT yaparak destek oldu.

















TÜRKİYE DÜŞMANLARININ PROPAGANDASINA DESTEK

Sedat Kapanoğlu'nun paylaşımına destek verdiği Mehmet Efe Çaman, "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var" gibi özellikle Türkiye düşmanlarının köpürtmek istediği algı operasyonlarının da parçası olarak biliniyor.







BU İLK SKANDAL DEĞİL!

FETÖ'ye destek skandalı, Ekşi Sözlük'ün adının karıştığı ilk skandal değil. İşte sözlüğün kirli sicili:



UYUŞTURUCU SKANDALI

Milli ve manevi değerlerin hedef alındığı ve ahlak dışı gündem başlıklarının oluşturulduğu Ekşi Sözlük'te açılan "ot içmelik arkadaş veritabanı" başlığıyla açıkça uyuşturucu kullanımı için iletişim ortamı kurulmuş ve uyuşturucu kullanımına özendirilen entry'ler girilmişti. Ekşi Sözlük yönetiminin bu başlığa müdahale etmemesi ise dikkat çekti.

İNTİHAR' REZALETİ! SAATLERCE MÜDAHALE EDİLMEDİ

Denetimsiz şekilde sosyal medya yayıncılığı yapan ve gençlerle çocuklara kötü örnek olduğu bilinen Ekşi Sözlük'te olumsuz örnek teşkil edecek ifadeler yer aldı. Bir kullanıcının '14 eylül 2019 yaşamıma son verecek olmam' diye açtığı başlık saatlerce siteden kaldırılmadı.





NEFRET SÖYLEMLERİ KOL GEZİYOR!

Ekşi Sözlük'te, Yeni Zelanda'da onlarca kişinin şehit olduğu terör saldırısının hemen ardından açılan "Yeni Zelanda'da camiye saldırı" isimli başlığa yazı yazan, Mukemmeligindayanilmazhafifligi rumuzlu kullanıcı, "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camiileri temizlese diye iç geçirdim" diyerek bu katliama destek vermişti.







GEZİ OLAYLARINDA DA BAŞROLDE

2013 yılında yaşanan Gezi Parkı olaylarında da başrolde yer alan Ekşi Sözlük, o dönem provokatörlerin toplanma ve örgütlenme merkezi olmuştu. Açılan başlıklarla kalkışma büyütülmeye çalışılırken, Sedat Kapanoğlu tarafından provokatörlere maddi manevi destek sağlanmıştı.

KILIÇDAROĞLU İLE KOL KOLA

Gezi Parkı olaylarına desteği nedeniyle o dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından övülen Kapanoğlu, CHP liderini bunun karşılığında sözlüğe konuk olarak almıştı. Kılıçdaroğlu'nun elinden bir de plaket alan İslam düşmanı Kapanoğlu, objektiflere CHP lideri ile poz vermişti.



