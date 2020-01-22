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  • 22.01.2020 12:08
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 12:15

Hava Kuvvetlerinin mühimmat çeşitliliği artıyor! e hazır

Mk-83 bombasını havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çevirmek için SAGE tarafından geliştirilen güdüm kiti , e hazır hale getirildi. Başkanı İsmail Demir, Hassas Güdüm Kiti (HGK-83) mühimmatının kalifikasyon testlerinin tamamlandığını, seri üretimi için hazır olduğunu bildirdi. Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına göre mühimmat çeşitliliğini artırdıklarını bildirerek, "Mk-83 bombasını havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çevirmek için TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği HGK-83 mühimmatının kalifikasyon testleri tamamlandı, artık seri üretim için hazır" ifadesini kullandı.

HGK-83 seri üretime hazır

Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı () koordinasyonunda yürütülen hassas güdüm kiti (HGK) çalışmalarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığının mühimmat çeşitliliği artırılıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mk-83 bombasını havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çevirmek için Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen güdüm kitinin kalifikasyon testleri tamamlandı, menzil atış testleri başarıyla gerçekleştirildi ve mühimmat e hazır hale getirildi.

HGK-83, 1000 libre Mk-83 bombasıyla (yaklaşık 500 kilogramlık) hedefleri etkisizleştiriyor. Güdüm kiti, 15 deniz mili (yaklaşık 28 kilometre) menzile sahip bulunuyor ve 10 metre vuruş hassasiyetiyle görev yapıyor.

HGK-83, ataletsel ölçü birimi ve küresel konumlama sistemi gibi güdüm donanımlarına sahip bulunuyor.

Güdüm kiti, Hava Kuvvetleri Komutanlığına, BRU 57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti, bağlı uçuş sırasında yeniden hedef belirleme, karıştırmaya direnç, tüm hava koşullarında, gece ve gündüz görev yapabilme, görev başına daha az bomba, sorti ve personel gibi kabiliyetler sunacak.

Farklı uçak bombaları için güdüm kiti geliştirme faaliyetlerini sürdüren SSB, eş zamanlı olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerli imkanlarla geliştirilen güdüm kitlerinin teslimatına devam ediyor.

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