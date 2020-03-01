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: Habur ve Üzümlü'de önlemi

Dünyayı tehdit altına alan salgını nedeniyle alınan tedbirler sıkılaşıyor. Her geçen gün koronavirüs vakalarına yenisi eklenirken, bugüne kadar yaklaşık 3 bin kişi de hayatını kaybetti. Türkiye İran ve Irak'taki salgın nedeniyle bu ülke ile olan sınır ve gümrük kapılarında önlemleri arttırdı.

  • Güncel
  • 01.03.2020 11:11
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 11:16
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Habur ve Üzümlü'de koronavirüs önlemi

Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın 50'den fazla ülkesine yayılan salgını nedeniyle Türkiye'nin aldığı tedbirler sıkılaşıyor. Koronavirüs salgınının yoğun yaşandığı birçok ülkeye uçuş seferlerini iptal eden Türkiye, İran ve Irak ile de sınırları kapattı. Çukurca'dan Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı'nda yalnızca Irak'tan gelen Türk vatandaşlarının girişine izin verilirken ile Silopi'deki , koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.

İŞTE O GELİŞMELER...
Hakkari'nin Çukurca ilçesinden Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, bu ülkede koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine kapatıldı. Sadece Irak'tan dönen Türk vatandaşların geçişine izin verileceği belirtilen gümrük kapısında sahra hastanesi kurulması için çalışmalara başlanırken, burada görevli personel de maske taktı.



Tüm dünyada endişe yaratan koronavirüs vakaları, Türkiye'nin sınır komşusu Irak'ta da görülmeye başlandı. Bunun üzerine Türkiye, Irak'a açılan sınır kapılarını önlem amacıyla kapattı. Giriş ve çıkışlara kapatılan Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki 'nda bir dizi tedbirler alındı. Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı.

Gümrük kapısında, Irak'ta yaşayan Türklerin dönüşlerine izin verileceği belirtildi. Irak'tan gelen Türk vatandaşları, gümrük kapısında kurulma çalışmalarına başlanan sahra hastanesinde bir süre gözetim altında tutulacak.

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı, korona virüsü ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Sağlık Bakanlığınca korona virüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı dün gece yarısı itibarı ile iki yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Sınır kapısına gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi. Habur Sınır Kapısı'nın kapatılmasından sonra uzun araç kuyrukları ile gündeme gelen yolun boş kaldığı görüldü.

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