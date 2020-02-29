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açıkladı! ve 'ın ardından , ve 'ye uçuşlar durduruldu

, koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, -, Türkiye-, Türkiye- arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşlarının tedbiren durdurulduğunu açıkladı.

  • Güncel
  • 29.02.2020 23:10
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 23:10
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Bakan Koca: Üç ülke ile daha uçuşlar durduruldu

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, -, Türkiye-, Türkiye- arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşlarının tedbiren durdurulduğunu bildirdi.

YENİ TEDBİRLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ
, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan yeni tedbirler hakkında bilgi verdi.

'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 56 ülkede daha görülen bulaşıcı yeni tip koronavirüs hastalığına karşı Türkiye'yi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ettiklerini belirten Koca, daha önce Çin ve ile havayolu trafiğinin durdurulduğunu, ayrıca İran ile kara ve demir yolu geçişlerinin de kapatıldığını anımsattı.

Bakan Koca, açıklamasında, şunları kaydetti:

" önerileri doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbir daha uygulamaya konuldu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmuştur.

Ayrıca Irak ile kara sınırlarımız da araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır. Uygulama mevcut koşullara bağlı ve geçicidir. Ülkemizde bugüne dek endişe verici bir durum ortaya çıkmamıştır."

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