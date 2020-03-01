Çin'in Wuhan kentinde 2019'un son ayında ortaya çıkan coronavirüs (Covid-19) dünyaya yayılmaya devam ediyor. Virüs dolayısıyla Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 872'ye ulaşırken, vaka sayısı 80 bine dayandı.

Virüs salgını Türkiye'nin komşularını da sıçramış durumda. Irak, İran, Gürcistan, Yunanistan'dan sonra virüsün görüldüğü son ülke Ermenistan oldu.

VİRÜS YİNE İRAN KAYNAKLI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, virüs kapan kişinin, 29 yaşında Emeni vatandaşı olduğunu ve 28 Şubat'ta eşi ile birlikte Tahran'dan geldiğini belirtti.

Paşinyan, enfekte olan kişinin ülkeye girdikten sonra temas kuruduğu, havalimanı görevlilerinden taksiciye kadar, herkesin izole edileceğini söyledi.

VİRÜS ORTA DOĞU'YA İRAN'DAN AVRUPA'YA İSE İTALYA'DAN YAYILIYOR

Virüsün bu iki ülkeye bulaşmasının ardından Orta Doğu ve Avrupa büyük bir tehdidin altına girdi. Orta Doğu ülkelerinde görülen vakaların tamamı İran, Avrupa'da görülen vakaların büyük çoğunluğu İtalya kaynaklı olarak karşımıza çıkıyor.

ÜÇ ÜLKEDEN DAHA İLK ÖLÜM HABERLERİ GELDİ

Tayland'da 35 yaşındaki bir kasiyerin virüs sebebiyle jayatını kaybettiği açıklandı. Bu ölüm haberi, ülkede koronavirüsten can veren ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin Washington eyaletinde, bir hastanın salgından dolayı öldüğü ve bu kişinin Amerika'daki ilk can kaybı olduğu belirtildi.

Avustralya'da da ilk ölüm vakası kaydedildi. Batı Avustralya Eyalet Sağlık Şefi Andrew Robertson, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan Diamond Princess adlı yolcu gemisinde koronavirüse yakalandıktan sonra Avustralya'da tedavi altına alınan 78 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.