Türkiye, İdlib'deki kalleş saldırının ardından rejim güçlerine ait tüm hedefleri ateş altına aldı. Esad rejimine çok ağır darbe vuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin operasyonlarında şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsurunun imha edildiğini duyurdu.

F-16'LAR HAVALANDI

Rejim güçleri ve destekçileri hem karadan hem de havadan ateş altına alınırken Diyarbakır 1. Ana Jet, Konya 3. Ana Jet ve Amasya Merzifon'daki 5. Ana Jet Üssü'nden F-16'lar Suriye sınırına gönderildi. Özel bomba kitleriyle belirlenen hedefleri Türk Savaş Uçakları bomba yağdırdı. Tüm hedefler yerle bir edildi.

30 SİHA AYNI ANDA HAVALANDI! HAREKETLİ TÜM HEDEFLER İMHA EDİLDİ

30 SİHA da aynı anda havalandı. Hareketli tüm hedefleri yerle bir etti. Yüzlerce rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Bölgeden paylaşılan videolarda ise rejim kuvvetlerinin korku ve paniği gözler önüne serildi.

İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları…

F-16'LAR ÖZEL BOMBA KİTLERİYLE VURDU

Bu sırada Diyarbakır 1. Ana Jet, Konya 3. Ana Jet ve Amasya Merzifon'daki 5. Ana Jet Üssü'nden F-16'lar Suriye sınırına gönderildi. F-16'lar sınırdan özel bomba kitleriyle belirlenen hedefleri ateş altına aldı.

SİHA'ların dışında kara destek birimleri ve obüslerle de belirlenen hedeflere bomba yağdırıldı.

Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, bir karargah binası vuruldu. Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan bir kimyasal harp tesisi de imha edildi. Toplam 329 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN ASIL HEDEFİN TÜRKİYE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada İdlib'de ne işimiz var? diyenleri tarihi sözlerle yanıt verdi. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



- Şayet biz bugün Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinden arındırmaz isek, yarın karşılaşacağımız manzara açıkça ortadadır. Bugün Kamışlı'da, Resulayn'da, Tel Abyad'da, Aynel Arap'ta, Cerablus'ta, Münbiç'te, El Bab'da, İdlib'de vermediğimiz savaşı, Allah göstermesin yarın Şırnak'ta, Mardin'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Hatay'da vermek zorunda kalırız. Çünkü karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir.



- Suriye'de istediklerini alanlar, namluları hemen Türkiye'ye çevirecektir. Bugün Suriye'yi fiilen üçe bölenlerin, Türkiye'nin bütünlüğüne saygı göstereceğini düşünmek gafletten öte bir durumdur.

2100'ÜN ÜZERİNDE REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, rejim güçlerine ait 2100'ün üzerinde unsurun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin açıklamasında "Esed rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

RUS MUHABİR İTİRAF ETTİ

Suriye'nin İdlib kentinde Rus kuvvetlerine eşlik eden Rus askeri muhabir, TSK'nın operasyonlarının ne kadar etkili olduğunu aktardı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi güçlerinin saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Esed rejimi güçlerine büyük bir askeri operasyon başlattı. İdlib'deki Rus askeri muhabirin izlenimleri Türkiye'nin SİHA'lar ile yürütüğü operasyonların boyutunu gözler önüne serdi. İdlib semalarında Türk SİHA'ları görünmeye başladığı andan itibaren savaşın gidişatı farklı yönde ilerlemeye başladığını aktaran muhabir, "Bu SİHA'ların kullanılmasına baktığımızda, Türklerin paraya acımadıkları anlaşılıyor" dedi.

HİZBULLAH MİLİTANININ BÜYÜK KORKUSU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rejim güçleri ve destekçilerine verdiği ağır darbe görüntülere de yansıdı. Hizbullah militanının görüntülerde, "artık daha fazla dayanamıyoruz. Bizi ekin gibi biçtiler" sözleri duyuluyor.