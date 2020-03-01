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'li 'nin şehirlerarası sürgünü 'de yayımlanan yönetmelikle kaldırıldı!

Göreve geldiği günden bu yana şehirlerarası sürgünleriyle gündeme düşen ’li ’nin bu skandal hareketi Başkan Erdoğan’ı harekete geçirdi. ’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre mahalli idareler kapsam dışına çıkarıldı. Söz konusu Belediyesi, son günlerde zimmete para geçirme, rüşvet ve vurgun gibi skandallar ile anılıyor.

  • Güncel
  • 01.03.2020 10:43
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 11:00
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CHP'li belediyenin sürgün zulmü yönetmelikle kaldırıldı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'li belediyelerin çalışanlarını uzak illere sürgüne göndermesini sağlayan yönetmeliği değiştirdi. Erdoğan, Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nde iki maddelik düzenleme yaptı ve düzenlemeyle mahalli idareler kapsam dışına çıkarıldı.

CHP'li belediyeler; 31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerin ardından istemediği personeli uzak illere geçici olarak görevlendiriyordu. Erdoğan tarafından imzasıyla yayınlanan ilgili yönetmelik değişikliği özetle şöyle:

Yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar yönetmelik kapsamından çıkartılmıştır. Bu kurum ve kuruluşlara mezkür yönetmelik hükümlerine göre geçici görevlendirme yapılamayacaktır. Ayrıca bu düzenlemeden evvel yapılmış olanlarda en geç bir ay içerisinde sonlandırılacaktır.



REKORU VEFA SALMAN'A AİT
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "İhaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan Başkanı , belediye bünyesinde çalışan , , Rıfkın Beyazit, Cantürk Aktaş ve Tahsin Acar'ı hiçbir gerekçe göstermeden CHP'li Ardahan, , , ve belediyelerine sürgüne göndermişti. Keskin ile Acar hakkındaki karar, mahkeme kararıyla durdurulmuş, her iki çalışan da belediyede yeniden göreve başlamıştı.



422 KM'LİK REKOR SÜRGÜN
CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman Belediye bünyesinde çalışanları hiçbir gerekçe göstermeden CHP'li Ardahan, Artvin, Sinop, Burdur ve Bolu belediyelerine sürgüne gönderdi. O isimlerden biri de 6 aylık hamile olan Mimar Mühübe Keskin.


'nde Iç Denetim Koordinatörü olan Mustafa Özkaynar CHP'li Başkan Vefa Salman tarafından bin 422 kilometre uzaklıktaki Ardahan Belediyesi'ne sürgün edildi. KENAN KIRAN-SABAH

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