Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyelerin çalışanlarını uzak illere sürgüne göndermesini sağlayan yönetmeliği değiştirdi. Erdoğan, Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nde iki maddelik düzenleme yaptı ve düzenlemeyle mahalli idareler kapsam dışına çıkarıldı.

CHP'li belediyeler; 31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerin ardından istemediği personeli uzak illere geçici olarak görevlendiriyordu. Erdoğan tarafından imzasıyla yayınlanan ilgili yönetmelik değişikliği özetle şöyle:

Yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar yönetmelik kapsamından çıkartılmıştır. Bu kurum ve kuruluşlara mezkür yönetmelik hükümlerine göre geçici görevlendirme yapılamayacaktır. Ayrıca bu düzenlemeden evvel yapılmış olanlarda en geç bir ay içerisinde sonlandırılacaktır.





REKORU VEFA SALMAN'A AİT

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "İhaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, belediye bünyesinde çalışan Mustafa Özkaynar, Mühübe Keskin, Rıfkın Beyazit, Cantürk Aktaş ve Tahsin Acar'ı hiçbir gerekçe göstermeden CHP'li Ardahan, Artvin, Sinop, Burdur ve Bolu belediyelerine sürgüne göndermişti. Keskin ile Acar hakkındaki karar, mahkeme kararıyla durdurulmuş, her iki çalışan da belediyede yeniden göreve başlamıştı.





422 KM'LİK REKOR SÜRGÜN

CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman Belediye bünyesinde çalışanları hiçbir gerekçe göstermeden CHP'li Ardahan, Artvin, Sinop, Burdur ve Bolu belediyelerine sürgüne gönderdi. O isimlerden biri de 6 aylık hamile olan Mimar Mühübe Keskin.



Yalova Belediyesi'nde Iç Denetim Koordinatörü olan Mustafa Özkaynar CHP'li Başkan Vefa Salman tarafından bin 422 kilometre uzaklıktaki Ardahan Belediyesi'ne sürgün edildi. KENAN KIRAN-SABAH