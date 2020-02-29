Dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla ilgili heyecanlandıran son dakika gelişmesi
Son dakika haberi... Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 85'i bini geçti. Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 933 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 835, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 43, İtalya'da 21, Güney Kore'de 17, Japonya'da 11, Fransa'da 2, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan Vietnam'da uzun zamandır yeni vaka görülmediği belirtilirken mevcut hastalara ilişkin de tüm dünyayı umutlandıran bir açıklama geldi. İşte dünyayı sarsan koronavirüs salgınında son durum ve dünyayı heyecanlandıran son dakika gelişmesi...
"Güney Kore 3 bin 150, Japonya 941, İtalya 888, İran 593, Singapur 98, Almanya 66, ABD 62, Fransa 57, Kuveyt 45, İspanya 44, Tayland 42, Bahreyn 38, Malezya 25, Avustralya 23, İngiltere 20, Birleşik Arap Emirlikleri 19, Vietnam 16, İsviçre 15, Kanada 14, İsveç 11, Irak 8, Avusturya 7, Umman 6, Rusya 5,