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Dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla ilgili heyecanlandıran son dakika gelişmesi

Son dakika haberi... Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 85'i bini geçti. Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 933 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 835, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 43, İtalya'da 21, Güney Kore'de 17, Japonya'da 11, Fransa'da 2, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan Vietnam'da uzun zamandır yeni vaka görülmediği belirtilirken mevcut hastalara ilişkin de tüm dünyayı umutlandıran bir açıklama geldi. İşte dünyayı sarsan koronavirüs salgınında son durum ve dünyayı heyecanlandıran son dakika gelişmesi...

29.02.2020 14:50 - Son Güncelleme: 29.02.2020 15:05
Dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla ilgili heyecanlandıran son dakika gelişmesi

Çin ana karasında 79 bin 251, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 94 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 39 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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Dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla ilgili heyecanlandıran son dakika gelişmesi

Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla ilgili heyecanlandıran son dakika gelişmesi

"Güney Kore 3 bin 150, Japonya 941, İtalya 888, İran 593, Singapur 98, Almanya 66, ABD 62, Fransa 57, Kuveyt 45, İspanya 44, Tayland 42, Bahreyn 38, Malezya 25, Avustralya 23, İngiltere 20, Birleşik Arap Emirlikleri 19, Vietnam 16, İsviçre 15, Kanada 14, İsveç 11, Irak 8, Avusturya 7, Umman 6, Rusya 5,

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla ilgili heyecanlandıran son dakika gelişmesi

İsrail 5, Hırvatistan 5, Yunanistan 4, Lübnan 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Pakistan 2, Finlandiya 2, Hollanda 2, Danimarka 2, Meksika 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1,

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla ilgili heyecanlandıran son dakika gelişmesi

Kamboçya 1, Belçika 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Brezilya 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Norveç 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Belarus 1, Litvanya 1, Monako 1"

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