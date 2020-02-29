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Dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla ilgili heyecanlandıran son dakika gelişmesi

Son dakika haberi... Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 85'i bini geçti. Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 933 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 835, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 43, İtalya'da 21, Güney Kore'de 17, Japonya'da 11, Fransa'da 2, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan Vietnam'da uzun zamandır yeni vaka görülmediği belirtilirken mevcut hastalara ilişkin de tüm dünyayı umutlandıran bir açıklama geldi. İşte dünyayı sarsan koronavirüs salgınında son durum ve dünyayı heyecanlandıran son dakika gelişmesi...

29.02.2020 14:50 - Son Güncelleme: 29.02.2020 15:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





