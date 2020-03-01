Türkiye'nin mültecilerin Avrupa'ya ulaşması için sınır kapılarını açma kararının ardından Avrupa'da panik başladı. Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce Avrupa'nın sınır kapılarını kapatmasının ardından başka noktalardan da şansını deniyor.

Yunanistan'ın sert müdahalelerine rağmen Avrupa'ya yönelik mülteci akını durmuyor. Görüntülerde mültecilerin sınırı rahatlıkla geçtiği görülüyor.

Sınır kapılarında sert müdahaleyle karşılaşan mülteciler muhtelif yerlere yöneliyor ve Avrupa'ya yoğun bir şekilde giriş yapıyor. Bu durum Avrupa başkentlerinde büyük korkuyu beraberinde getiriyor.

YUNAN POLİSİ ENGEL OLAMIYOR

Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri ne Yunan polisi ne de şartlar durduramıyor. Dikenli tellerden atlayan mülteciler hızla Avrupa başkentlerine doğru yola çıkıyor.

TÜRKİYE'DEN AYRILAN MÜLTECİ SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100.577'' dedi. Türkiye'den ayrılıp Avrupa'ya gidecek olan mülteci sayısı hızla artıyor. Bu sayının kısa zamanda çok daha fazla artacağı öngörülüyor.