MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Kılıçdaroğlu'na anlamlı bir tepki geldi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde hava saldırısında şehit olan 34 askerden biri olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya (24) memleketi Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Törene MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ SIKMADI

Bahçeli son günlerde İdlip konusunda askerlerimizi şehit eden Esad rejimini adeta destekleyen sözleri ve PKK nın siyasi kanadı HDP ile yaptığı ittifak nedeniyle sık sık sert sözlerle tepki gösterdiği Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı.

Kendisini selamlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bakışı ise dikkat çekti.