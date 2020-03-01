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Bahçeli'den anlamlı tavır! Şehit cenazesinde 'nun elini sıkmadı

Genel Başkanı 'den skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen 'na anlamlı bir tepki geldi. Bahçeli katıldığı şehit cenazesinde, İdlip konusunda Esad rejimini adeta destekleyen sözleri ve nın siyasi kanadı ile yaptığı ittifak nedeniyle sık sık sert sözlerle tepki gösterdiği Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı.

  • Güncel
  • 01.03.2020 22:05
  •  - 
  • Son Güncelleme: 01.03.2020 22:13
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Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı

Genel Başkanı 'den skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen 'na anlamlı bir tepki geldi.

'nin bölgesinde hava saldırısında şehit olan 34 askerden biri olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya (24) memleketi 'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Törene MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ SIKMADI
Bahçeli son günlerde İdlip konusunda askerlerimizi şehit eden Esad rejimini adeta destekleyen sözleri ve nın siyasi kanadı ile yaptığı ittifak nedeniyle sık sık sert sözlerle tepki gösterdiği Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı.

Kendisini selamlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bakışı ise dikkat çekti.

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