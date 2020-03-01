Dünya, Suriye'deki göç krizine aldırmadı. Ankara'nın sabrı taştı. Kapıları açtı. Onbinler bir gecede sınırdaki dikenli telleri aştı. Çıplak ayakla Avrupa 'nın içlerine doğru ilerlemeye başladı. Bütün ülkeler paniğe kapıldı:Kaçaklar lastik botlarla Ege'yi aştı. Midilli'ye ulaştı. Yunan askeri kadın, çocuk demeden gaz bombası atarak geri göndermeye çalıştı.GUARDIAN (İngiltere): Mülteci ler artık Avrupa'nın problemiLE MONDE ( Fransa ): Şimdi yeni bir derdimiz varBİLD ( Almanya ): Avrupa'da şokCORRIERA DELLA SERA ( İtalya ): Coronavirüs'ten daha ağır darbeTA NEA ( Yunanistan ): EyvahSınır kapılarının açılmasıyla Avrupa'yı panik sardı. Yunanistan, "Yardım edin" diye haykırdı. Fransız ve İtalyanlar, önlem alınsa bile büyük sorunlar yaşayacaklarını açıkladı...

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Suriyeli mülteci lere Avrupa kapılarını açtı. Karar sonrası Türkiye 'nin birçok bölgesinden düzensiz mülteciler, Avrupa ülkelerine geçmek üzere sınır kentlerine doğru yola çıkmaya başladı. Mülteciler, başta Edirne olmak üzere, Kırklareli , İstanbul, İzmir ve Muğla gibi şehirlerden komşu ülkelere geçmeye çalıştı.polisi mültecilere gaz bombası fırlattı. Avrupa ülkelerine yardım çağrısı yaptı. Fransa, İtalya ve Almanya, "Avrupa için büyük bir tehlike" açıklamasını yaptı. Reuters, "Türkiye'den ayrılan Suriyeli mültecilerin sayısı. Avrupa çaresiz kalabilir" diye yazdı.Suriyeli değil, birçok ülkeden gelenDeniz yolunu kullananlar ise teknelerle Midilli Adası'na ulaştı.medyası da,tarihin en büyükgöçüne karşınasıl önlemalınacağını, birliküyesi ülkelerinbilmediğinedikkat çekti.





Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Almanya'dan yardım istedi.

Bulgaristan'da, güvenlik güçlerinin izinleri bir ay süreyle iptal edildi.

Fransız medyası, Avrupa'nın en zor sınavı, "Türkiye kapıları açınca başladı" yorumunu yaptı.

İtalyanlar, "Coronavirüsle savaşırken, şimdi de mülteci sorunu çıktı" dedi.

Türkiye-Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri'ni 12 saatte 650 mülteci yüzerek geçti.

Yunan medyası, plastik mermi kullanıldığını yazdı.