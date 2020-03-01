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lere kapıları açtı! tir tir titremeye başladı...

lere kapıları açtı. İlk gün 35 bin kişi sınırı aştı. ve topraklarına ulaştı. tir tir titremeye başladı...

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Sınır ötesi operasyon
Dünya, Suriye'deki göç krizine aldırmadı. Ankara'nın sabrı taştı. Kapıları açtı. Onbinler bir gecede sınırdaki dikenli telleri aştı. Çıplak ayakla 'nın içlerine doğru ilerlemeye başladı. Bütün ülkeler paniğe kapıldı: Türkiye dediğini yaptı...



Kaçaklar lastik botlarla Ege'yi aştı. Midilli'ye ulaştı. Yunan askeri kadın, çocuk demeden gaz bombası atarak geri göndermeye çalıştı.

MANŞETLER PATLADI

GUARDIAN (İngiltere): ler artık Avrupa'nın problemi

LE MONDE (): Şimdi yeni bir derdimiz var

BİLD (): Avrupa'da şok

CORRIERA DELLA SERA (): Coronavirüs'ten daha ağır darbe

TA NEA (): Eyvah



AVRUPA PANİKTE
Sınır kapılarının açılmasıyla Avrupa'yı panik sardı. Yunanistan, "Yardım edin" diye haykırdı. Fransız ve İtalyanlar, önlem alınsa bile büyük sorunlar yaşayacaklarını açıkladı...

Türkiye, lere Avrupa kapılarını açtı. Karar sonrası 'nin birçok bölgesinden düzensiz mülteciler, Avrupa ülkelerine geçmek üzere sınır kentlerine doğru yola çıkmaya başladı. Mülteciler, başta olmak üzere, , İstanbul, İzmir ve gibi şehirlerden komşu ülkelere geçmeye çalıştı.



Yunan polisi mültecilere gaz bombası fırlattı. Avrupa ülkelerine yardım çağrısı yaptı. Fransa, İtalya ve Almanya, "Avrupa için büyük bir tehlike" açıklamasını yaptı. Reuters, "Türkiye'den ayrılan Suriyeli mültecilerin sayısı 30 bini aştı. Avrupa çaresiz kalabilir" diye yazdı.



TEKNELERLE ROTA MİDİLLİ
Sadece Suriyeli değil, birçok ülkeden gelen göçmenler yeni bir hayat umuduyla soluğu Avrupa sınırında aldı. Deniz yolunu kullananlar ise teknelerle Midilli Adası'na ulaştı. Mültecilere Yunan polisi de engel olamadı.




ÖNLEM ALMAYI BİLMİYORUZ
Avrupa medyası da, tarihin en büyük göçüne karşı nasıl önlem alınacağını, birlik üyesi ülkelerin bilmediğine dikkat çekti.



Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Almanya'dan yardım istedi.
'da, güvenlik güçlerinin izinleri bir ay süreyle iptal edildi.
Fransız medyası, Avrupa'nın en zor sınavı, "Türkiye kapıları açınca başladı" yorumunu yaptı.
İtalyanlar, "Coronavirüsle savaşırken, şimdi de mülteci sorunu çıktı" dedi.
Türkiye-Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri'ni 12 saatte 650 mülteci yüzerek geçti.
Yunan medyası, plastik mermi kullanıldığını yazdı.


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