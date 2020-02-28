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Türk ve Rus ordusu karşılaştırma! Hangi ordu daha güçlü? Türkiye Rusya savaşı çıkarsa ne olur, kim kazanır?
Türk ve Rus ordusu karşılaştırma! Hangi ordu daha güçlü? Türkiye Rusya savaşı çıkarsa ne olur, kim kazanır?
Türkiye Rusya savaşı çıkarsa ne olur, kim kazanır? Türk ordusu ve Rus ordusu karşılaştırılması! Şehitlerimiz ve yaralı askerlerimize karşı yapılan alçakça saldırı sonrasında yapılacaklar merak ediliyor. Olası savaş senaryosunda Türkiye ile Rusya savaşı sırasında hangi ordunun güçlü olduğu araştırılmaya başlandı. İdlib'te yaşanan son dakika gelişmeleri ülkeler arası siyaseti germeye devam ediyor. İşte Türk ordusu ve Rus ordusu karşılaştırılması! Hangi ordu daha güçlü? Merak edilen detaylar haberimizde....
28.02.2020 11:11
- Son Güncelleme: 28.02.2020 11:11
Türk ordusu ve Rus ordusu karşılaştırması! İdlib'te yaşanan son dakika gelişmeleri ülkeler arası siyaseti germeye devam ediyor. Şehitlerimiz ve yaralı askerlerimize karşı yapılan alçakça saldırı sonrasında yapılacaklar merak ediliyor. Olası savaş senaryosunda Türkiye ile Rusya savaşı sırasında hangi ordunun güçlü olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Türk ordusu ve Rus ordusu karşılaştırılması! Hangi ordu daha güçlü? Merak edilen detaylar haberimizde....
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Dünya Sıralaması
Tüm dünyada orduların birçok açıdan alınan verileri ile yapılan karşılaştırmada Rusya, ABD'den sonra dünyanın en güçlü ikinci ordusu olarak gösterilirken, Türkiye bu listede sekizinci sırada. Asker Sayısı
Rus ordusunun aktif asker sayısının 760 bin'in üzerinde olduğu belirtiliyor. Türk ordusunun aktif asker sayısı ise her dönem değişmesine rağmen şu anki şartlarda 440 bin olduğu biliniyor.
Savaş Uçakları
Rusların elinde, Mig'ler dahil toplamda 880 adet uçak bulunuyor.
Bununla beraber Türk orudusunun F 16'lar dahil olmak üzere 276 adet uçağı var. Elbette bu sayılara nakliye ve eğitim uçakları dahil değil.
Savaş Gemileri
Türkiye'nin herhangi bir savaş gemisi yok. Ancak 115 civarında donanma gücü mevcut.
Buna karşılık Rus ordusunun deniz gücü ve savaş gemileri anlamında ABD'den sonra dünyanın en donanmlısı olduğunu söyleyebiliriz. Toplam donanma gücü ise 350 civarında.