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Türk ve Rus ordusu karşılaştırma! Hangi ordu daha güçlü? Türkiye Rusya savaşı çıkarsa ne olur, kim kazanır?

Türkiye Rusya savaşı çıkarsa ne olur, kim kazanır? Türk ordusu ve Rus ordusu karşılaştırılması! Şehitlerimiz ve yaralı askerlerimize karşı yapılan alçakça saldırı sonrasında yapılacaklar merak ediliyor. Olası savaş senaryosunda Türkiye ile Rusya savaşı sırasında hangi ordunun güçlü olduğu araştırılmaya başlandı. İdlib'te yaşanan son dakika gelişmeleri ülkeler arası siyaseti germeye devam ediyor. İşte Türk ordusu ve Rus ordusu karşılaştırılması! Hangi ordu daha güçlü? Merak edilen detaylar haberimizde....

28.02.2020 11:11 - Son Güncelleme: 28.02.2020 11:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





