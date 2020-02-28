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Türkiye ve Suriye ordusu karşılaştırma! Hangi ordu daha güçlü? Türkiye Suriye savaşı çıkarsa kim kazanır?

İdlib'te yapılan hain saldırı sonrasında 33 askerimiz şehit oldu. Katil Esed ve ordusu bunun bedelini şuan misli ile ödüyor. Arama motorlarında ise Türk ve Suriye ordusu karşılaştırma! Olası bir savaş durumunda Türkiye ve Suriye ordusunun savaş gücü merak ediliyor. Son saatlerde vatandaşlar iki ülkenin savaş güçlerini araştırmaya başladı. İdlib'ten gelen son dakika açıklamaları ve şehit haberleri sonrasında alınacak kararlar bekleniyor. İşte Türk ve Suriye ordusu karşılaştırma! Hangi ordu daha güçlü? Merak edilen detaylar haberimizde...

28.02.2020 11:00 - Son Güncelleme: 28.02.2020 11:16
Türkiye ve Suriye ordusu karşılaştırma! Hangi ordu daha güçlü? Türkiye Suriye savaşı çıkarsa kim kazanır?

Türk ve Suriye ordusu karşılaştırma! İdlib'ten gelen son dakika açıklamaları ve şehit haberleri sonrasında alınacak kararlar bekleniyor. Olası bir savaş durumunda Türkiye ve Suriye ordusunun savaş gücü merak ediliyor. Son saatlerde vatandaşlar iki ülkenin savaş güçlerini araştırmaya başladı. İşte Türk ve Suriye ordusu karşılaştırma! Hangi ordu daha güçlü? Merak edilen detaylar haberimizde...

İşte rakamlarla iki ülkenin askeri gücü:

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Türkiye ve Suriye ordusu karşılaştırma! Hangi ordu daha güçlü? Türkiye Suriye savaşı çıkarsa kim kazanır?

Asker sayısı

Türkiye : 612 bin 900

Suriye : 304 bin

Türkiye ve Suriye ordusu karşılaştırma! Hangi ordu daha güçlü? Türkiye Suriye savaşı çıkarsa kim kazanır?

Uçak sayısı

Türkiye : Bin 940

Suriye : 830

Türkiye ve Suriye ordusu karşılaştırma! Hangi ordu daha güçlü? Türkiye Suriye savaşı çıkarsa kim kazanır?

Tank sayısı

Türkiye :

4 bin 300

Suriye :

5 bin 300

Türkiye ve Suriye ordusu karşılaştırma! Hangi ordu daha güçlü? Türkiye Suriye savaşı çıkarsa kim kazanır?

Yerdeki Silah Sistemleri

Türkiye : 69 bin 774

Suriye : 25 bin 406

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