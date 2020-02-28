Haberler Galeri Dünya Türkiye ve Suriye ordusu karşılaştırma! Hangi ordu daha güçlü? Türkiye Suriye savaşı çıkarsa kim kazanır?

Türkiye ve Suriye ordusu karşılaştırma! Hangi ordu daha güçlü? Türkiye Suriye savaşı çıkarsa kim kazanır?

İdlib'te yapılan hain saldırı sonrasında 33 askerimiz şehit oldu. Katil Esed ve ordusu bunun bedelini şuan misli ile ödüyor. Arama motorlarında ise Türk ve Suriye ordusu karşılaştırma! Olası bir savaş durumunda Türkiye ve Suriye ordusunun savaş gücü merak ediliyor. Son saatlerde vatandaşlar iki ülkenin savaş güçlerini araştırmaya başladı. İdlib'ten gelen son dakika açıklamaları ve şehit haberleri sonrasında alınacak kararlar bekleniyor. İşte Türk ve Suriye ordusu karşılaştırma! Hangi ordu daha güçlü? Merak edilen detaylar haberimizde...

28.02.2020 11:00 - Son Güncelleme: 28.02.2020 11:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





