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Son dakika: ’da füzelerin yönü ’ye çevrildi!

Son dakika haberi... ’nin kentinde 33 askerin şehit edildiği saldırının ardından sınırındaki füze rampalarının yönü Suriye’ye çevrilirken, hava birliğine takviye yapıldı.

  • Güncel
  • 28.02.2020 15:26
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 15:30
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Füzelerin yönü Suriye’ye çevrildi!

'ın Kırıkhan ilçesi sınır boyunda konuşlu bulunan hava savunma sistemlerinin yer aldığı birlikte hareketlilik yaşanıyor.

33 şehit verilen saldırının ardından hava üssünde bulunan radar cihazlarının aralıksız çalıştırıldığı üste Stinger füzelerinin namlularının 'ye çevrildiği görüldü.

Hatay'ın Suriye sınırı yakınlarında bulunan hava üssüne mühimmat ve asker takviyesi yapıldı.




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