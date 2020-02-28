Başkan Erdoğan İdlib konusunu dünya liderleriyle görüşecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin medya temsilcileriyle bir araya geldi. Medyanın Ankara temsilcileriyle İdlib bilgilendirme toplantısı İletişim Başkanlığı'nda başladı.



İletişim Başkanı Altun, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı'' dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşeceği de öğrenildi.

''YENİ TEZKEREYE İHTİYAÇ YOK''

Altun, yeni tezkereye ihtiyaç olmadığını da söyledi.