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Başkan Erdoğan konusunu dünya liderleriyle görüşecek

haberine göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın 'de yaşanan gelişmeleri ABD Başkanı , Fransa Cumhurbaşkanı , İngiltere Başbakanı ve Almanya Başbakanı ile görüşeceğini açıkladı.

  • Güncel
  • 28.02.2020 14:58
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 15:17
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Başkan Erdoğan İdlib konusunu dünya liderleriyle görüşecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'de yaşanan gelişmelere ilişkin medya temsilcileriyle bir araya geldi. Medyanın Ankara temsilcileriyle İdlib bilgilendirme toplantısı İletişim Başkanlığı'nda başladı.

İletişim Başkanı Altun, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı'' dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı , Fransa Cumhurbaşkanı , İngiltere Başbakanı ve Almanya Başbakanı ile görüşeceği de öğrenildi.

''YENİ TEZKEREYE İHTİYAÇ YOK''
Altun, yeni tezkereye ihtiyaç olmadığını da söyledi.

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