Türkiye hangi sınır kapılarını açtı? Son dakika bilgilere göre İdlib'deki alçak saldırının ardından mültecilere Avrupa kapılarının açılmasıyla birlikte, Avrupa'ya yoğun göçmen akını başlamış bulunmaktadır. Birçok kişi hangi sınır kapılarının açıldığını merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, Mültecilere hangi sınır kapıları açıldı?

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