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asker sevk ediyor! lere hangi sınır kapıları açıldı? yolunda!

33 askerimizin alçak Esed rejimi tarafından şehit edilmesinin ardından bir dizi önlem aldı. Öncelikle lere sınır kapıları açıldı. Peki Türkiye hangi sınır kapılarını açtı? Türkiye'nin kara ya da deniz yoluyla lerin Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığı belirtildi. Türkiye, 'te 33 askerimizi şehit olmasının ardından, bu konuda adım atmayan Avrupa’ya karşı sınır kapılarını açarak kontrolünü bıraktı. Peki, Mültecilere hangi sınır kapıları açıldı?

  • Güncel
  • 28.02.2020 13:24
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 13:31
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Mültecilere hangi sınır kapıları açıldı?

Türkiye hangi sınır kapılarını açtı? Son dakika bilgilere göre İdlib'deki alçak saldırının ardından mültecilere Avrupa kapılarının açılmasıyla birlikte, Avrupa'ya yoğun göçmen akını başlamış bulunmaktadır. Birçok kişi hangi sınır kapılarının açıldığını merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, Mültecilere hangi sınır kapıları açıldı?

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