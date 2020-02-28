İdlib'de Esed rejiminin alçak saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Saldırının ardından NATO'nun 5. maddesi yeniden gündeme geldi. 5. maddeye göre, NATO ülkesine saldırı olduğu takdirde, bu saldırı tüm birliğe yapılmış sayılıyor. Peki Türkiye NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip mi? NATO'nun 5. maddesinde hangi ifadeler yer alıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı. Amerika, 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü North Atlantic Treaty Organization'u (NATO) kurdu. Kurulma amacı ise Sovyet Rusya'nın komünizm tehlikesiydi. Kore Savaşı'a asker gönderen Türkiye Yunanistan ile birlikte 1952'de Nato'ya üye oldu.