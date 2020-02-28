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son dakika 'ye destek verecek mi? ?

'yu olağanüstü toplantıya çağırdı. NATO'nun 4. maddesi çerçevesinde bir üye ülke ulusal güvenliği, sınır bütünlüğü ya da bağımsızlığı tehlike altına girmesi halinde istişareler için diğer üye ülkeleri toplantıya çağırabiliyor. 'de rejiminin alçak saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Saldırının ardından NATO'nun 5. maddesi yeniden gündeme geldi. 5. maddeye göre, NATO ülkesine saldırı olduğu takdirde, bu saldırı tüm birliğe yapılmış sayılıyor. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasında soğuk savaş başladı.

  • Güncel
  • 28.02.2020 09:52
  •  - 
  • Son Güncelleme: 28.02.2020 09:52
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NATO 4. ve 5. madde nedir?

İdlib'de Esed rejiminin alçak saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Saldırının ardından NATO'nun 5. maddesi yeniden gündeme geldi. 5. maddeye göre, NATO ülkesine saldırı olduğu takdirde, bu saldırı tüm birliğe yapılmış sayılıyor. Peki Türkiye NATO'nun 5. maddesini işletme hakkına sahip mi? NATO'nun 5. maddesinde hangi ifadeler yer alıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı. Amerika, 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü North Atlantic Treaty Organization'u (NATO) kurdu. Kurulma amacı ise Sovyet Rusya'nın komünizm tehlikesiydi. Kore Savaşı'a asker gönderen Türkiye Yunanistan ile birlikte 1952'de Nato'ya üye oldu.

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