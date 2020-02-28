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İngiliz 'dan flaş iddia: Türk askerlerini vurdu!

Kalleş saldırı ile 33 askerimizin şehit olduğu haberlerinden saatler sonra açıklama yapan , ‘Türk askerlerini biz vurmadık’ açıklaması yaptı. Dünya gündeminde büyük yankı uyandıran kalleş saldırıyı manşetine taşıyan İngiliz gazetesi ise Rusya’nın açıklamalarının tersine saldırının Rus uçaklar tarafından yapıldığını iddia etti. İngiliz gazetenin bu haberinin ardından akıllara ‘Rusya saldırıyı Esad’a mı yıkıyor?” sorusunu getirdi.

  • Güncel
  • 28.02.2020 11:37
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 11:47
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İngiliz The Guardian'dan flaş iddia!

'de Esad rejimi, 'de kalleşçe saldırıda Türk askerlerini hedef aldı. Alçak saldırıda 33 vatan evladı şehit oldu.

Dünya basınında geniş yankı uyandıran saldırı sonrası gözler 'ya çevrildi.

Moskova'dan gelen açıklamada, "Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı." denildi. Ancak, İngiliz medyasında saldırının Rus jetlerince yapıldığı iddiası yer aldı.

İNGİLİZ BASINI: SALDIRIYI RUS JETLERİ YAPTI
gazetesi, Türk yetkililerin saldırı için Suriye rejimini suçladığını aktardı.

İdlib'deki çeşitli kaynaklara işaret edilen haberde, 33 Türk askerinin şehit düştüğü saldırının Rus hava kuvvetleri tarafından düzenlendiği iddiasına yer verildi.

ABD MEDYASI: SAVAŞIN GİDİŞATI DEĞİŞEBİLİR
gazetesi de söz konusu saldırının, Suriye'de savaşın gidişatını değiştirebileceğini yazdı.

Türk yetkililerin ifadelerinin yer aldığı haberde, düzenlenen saldırının Esad rejimi güçleri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Ancak, son haftalarda bölgedeki hava saldırılarının çoğunu Rus jetlerinin yaptığına dikkat çekildi.

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