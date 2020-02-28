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'de şehit olan 'nın hikayesi yürekleri dağladı!

’nin kentinde katil Esad’ın hain saldırısında 33 asker şehit oldu. 33 Mehmetçiğimizden Uzman Onbaşı ’nın hikayesi ise yürekleri dağladı. Kara’nın geçen yıl gerçekleşen operasyonunda kolundan yaralanıp gazi olduğu, iyileştikten sonra da gönüllü olarak İdlib'e gittiği ortaya çıktı.

  • Güncel
  • 28.02.2020 17:04
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 17:09
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İdlib'de şehit olan Nihat Kara'nın hikayesi yürekleri dağladı!

'nin kentinde Türk askerine yönelik yapılan saldırıda şehit düşen Tekirdağlı 'nın vatan sevgisi, duygulandırdı.

ŞEHİDİN EVİNE BAYRAKLAR ASILDI
Şehitlerden Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın Saray ilçesinin Büyükyoncalı Mahallesi'ndeki evine büyük Türk bayrağı asıldı.Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehidin evine giderek ailesine taziyede bulundu. Acı haberi alan şehidin annesi İhbar ile babası Kemal Kara gözyaşları döktü. Kara ailesini yakınları sakinleştirmeye çalışırken, şehidin evinin yanında ambulans hazır bekletiliyor. Şehit Nihat Kara'nın ailesinin 3 çocuğundan ikincisiydi.

GÖNÜLLÜ OLARAK İDLİB'E GİTTİ
2018 yılında uzmanlık sınavını kazandığı öğrenildi. Geçen yıl 'ta gerçekleştirilen operasyonlarda kolundan yara alıp gazi olan Kara'nın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinden 2 gün önce gönüllü olarak İdlib'e gittiği kaydedildi.

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