İdlib'de şehit olan Nihat Kara'nın hikayesi yürekleri dağladı!

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine yönelik yapılan saldırıda şehit düşen Tekirdağlı Nihat Kara'nın vatan sevgisi, duygulandırdı.

ŞEHİDİN EVİNE BAYRAKLAR ASILDI

Şehitlerden Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın Saray ilçesinin Büyükyoncalı Mahallesi'ndeki evine büyük Türk bayrağı asıldı.Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehidin evine giderek ailesine taziyede bulundu. Acı haberi alan şehidin annesi İhbar ile babası Kemal Kara gözyaşları döktü. Kara ailesini yakınları sakinleştirmeye çalışırken, şehidin evinin yanında ambulans hazır bekletiliyor. Şehit Nihat Kara'nın ailesinin 3 çocuğundan ikincisiydi.

GÖNÜLLÜ OLARAK İDLİB'E GİTTİ

2018 yılında uzmanlık sınavını kazandığı öğrenildi. Geçen yıl Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda kolundan yara alıp gazi olan Kara'nın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinden 2 gün önce gönüllü olarak İdlib'e gittiği kaydedildi.