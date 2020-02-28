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'de şehit olan 'ın son paylaşımı ortaya çıktı: "Bekle hain bekle"

’de katil Esad’ın düzenlediği kalleş saldırı nedeniyle 33 asker şehit olmuştu. Şehit olan Mehmetçiklerimiz arasında yer alan 25 yaşındaki ’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Kahraman şehidin 10 Şubat tarihli gönderisinde "Bekle hain bekle senin de köpekler gibi yalvaracağın zaman gelecek" ifadelerini kullandığı görüldü.

  • Güncel
  • 28.02.2020 13:42
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 13:42
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İdlib'de şehit olan Mehmetçik'in son paylaşımı ortaya çıktı!

'nin kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 kahramanın şehadet haberleri memleketlerine ulaşmaya başladı. Şehit kahramanlardan birinin 'da yaşayan Tacettin - Tülay Yılmaz çiftinin tek çocuğu 25 yaşındaki olduğu öğrenildi.

Aslen Zonguldaklı olduğu öğrenilen Tolga Can Yılmaz'ın Bursa Yıldırım'da yaşayan annesi Tülay Yılmaz'a şehadet haberi verilirken, fidan dikimi için Çaycuma'daki bahçesine giden baba Tacettin Yılmaz'ın da acı haberi burada aldığı öğrenildi.

Kahraman şehidin 10 Şubat tarihli son gönderisinde, "Bekle hain bekle senin de köpekler gibi yalvaracağın zaman gelecek" paylaşımı da dikkat çekti. Tolga Can Yılmaz'ın bekar olduğu öğrenildi.

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