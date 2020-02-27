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'nün siyasi ayağı ! Partinin raporlarını hazırlayan Edward J. Primeau FETÖ imamı ile birlikte!

Genel Başkanı ’nun ’cü çıkan ’in örgütün yasadışı altı ses kaydıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlattığı Edward J. Primeau hakkında flaş bir detay ortaya çıktı. 'in avukatı ile aynı ofiste çalıştığı belirlenen Primeau'nun örgütün imamı ile aynı karede fotoğrafları bulundu.

  • Güncel
  • 27.02.2020 09:09
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 09:20
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CHP'nin raporcusu FETÖ imamı ile birlikte!

Cumhuriyet Halk Partisi () lideri 'nun avukatı , 'nün yasadışı altı ses kaydıyla ilgili aldıkları bilirkişi raporunda tapelerin gerçek olduğunu iddia etmişti. Belgede, CHP'nin 17/25 montaj ses kaydıyla ilgili 'deki bir ses adli tıp uzmanı olan Edward Primeau'dan raporu hazırlattığı ortaya çıktı. Gerçek dışı raporu hazırlayan Primeau, Amerikan mahkemelerine ses adli tıp uzmanı olarak çalıştığı ve Detroit'teki için ilk ses adli muayenesini yapan kişi olduğu öğrenildi. Primeau'nun FETÖ ile bağı olduğu da sosyal medyadaki paylaşımla gözler önüne serildi.



Sosyal medya mecrasında paylaşım yapan avukat Burak Bekiroğlu, CHP'nin 17/25 Aralık montaj kaydının düzmece raporunu hazırlayan FBI bilirkişisi Edward Primeau'un bağlantılarının şemasını yayımladı. Şemada, davasında adını sıkça duyduğumuz ABD'li uluslararası hukuk şirketi Steptoe & Johnson LLP dikkat çekti. FETÖ lideri Gülen'in ABD'deki davalarında bu şirketin avukatlarını tuttuğu biliniyor. Edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün FBI İmamı olan ile Edward J. Primeau ile irtibatlı olduğu ortaya çıktı. Bilal Ekşili, FETÖ'nün ABD Kongresi ile ilişkilerini yürüten lobici ekipte öne çıkanlardan...

2008 yılında çekilen fotoğrafta FETÖ'nün FBI İmamı ve ABD kongresindeki lobi faaliyetlerini yürüten Bilal Ekşili önde, FBI bilirkişisi Edward J. Primeau ise arkada görünüyor. Aynı karede eski FBI direktörü Robert Mueller de bulunuyor.

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