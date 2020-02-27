Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, FETÖ'nün yasadışı altı ses kaydıyla ilgili aldıkları bilirkişi raporunda tapelerin gerçek olduğunu iddia etmişti. Belgede, CHP'nin 17/25 montaj ses kaydıyla ilgili ABD'deki bir ses adli tıp uzmanı olan Edward Primeau'dan raporu hazırlattığı ortaya çıktı. Gerçek dışı raporu hazırlayan Primeau, Amerikan mahkemelerine ses adli tıp uzmanı olarak çalıştığı ve Detroit'teki FBI için ilk ses adli muayenesini yapan kişi olduğu öğrenildi. Primeau'nun FETÖ ile bağı olduğu da sosyal medyadaki paylaşımla gözler önüne serildi.





Sosyal medya mecrasında paylaşım yapan avukat Burak Bekiroğlu, CHP'nin 17/25 Aralık montaj kaydının düzmece raporunu hazırlayan FBI bilirkişisi Edward Primeau'un bağlantılarının şemasını yayımladı. Şemada, Rıza Zarrab davasında adını sıkça duyduğumuz ABD'li uluslararası hukuk şirketi Steptoe & Johnson LLP dikkat çekti. FETÖ lideri Gülen'in ABD'deki davalarında bu şirketin avukatlarını tuttuğu biliniyor. Edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün FBI İmamı olan Bilal Ekşili ile Edward J. Primeau ile irtibatlı olduğu ortaya çıktı. Bilal Ekşili, FETÖ'nün ABD Kongresi ile ilişkilerini yürüten lobici ekipte öne çıkanlardan...



2008 yılında çekilen fotoğrafta FETÖ'nün FBI İmamı ve ABD kongresindeki lobi faaliyetlerini yürüten Bilal Ekşili önde, FBI bilirkişisi Edward J. Primeau ise arkada görünüyor. Aynı karede eski FBI direktörü Robert Mueller de bulunuyor.