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27 Şubat şehit isimleri ve memleketleri - İdlib şehit olan askerler

'te rejim güçlerinin Rus güçleri eşliğinde gerçekleştirdiği hava saldırısıyla ilgili ilk açıklama, Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan geldi. Doğan, ilk açıklamasında "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi. Henüz isimler resmi olarak açıklanmadı. Resmi açıklama gelince isimlere sitemizde yer vereceğiz.

  • Güncel
  • 28.02.2020 09:07
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 09:08
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İdlib'ten acı haber: Şehitlerimizin isim ve memleketleri açıklandı

Son dakika haberi... Suriye'den kahreden haber: 9 şehidimiz var. Hatay Valisi Doğan yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde 9 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.

33 MEHMETÇİĞİMİZ ŞEHİT OLDU

Son dakika haberine göre Hatay Valisi Doğan "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" açıklamasını yaptı.

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