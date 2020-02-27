Son dakika haberi... Suriye'den kahreden haber: 9 şehidimiz var. Hatay Valisi Doğan yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde 9 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.

33 MEHMETÇİĞİMİZ ŞEHİT OLDU

Son dakika haberine göre Hatay Valisi Doğan "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" açıklamasını yaptı.