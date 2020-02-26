Makam odasında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında bugün adliyeye sevkedilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e çıktı.
Detaylar geliyor...
Makam odasında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında bugün adliyeye sevkedilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e çıktı.
Detaylar geliyor...
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