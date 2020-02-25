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O polis ’den tutuklandı

 Emniyet Müdürü 'yi şehit eden polis " silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si de adliyeye sevk edildi. 10'u tutuklandı. 2'si ise serbest bırakıldı.

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O polis FETÖ’den tutuklandı
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis İsmail Hakkı Sarıcaoğlu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si de adliyeye sevk edildi. 10'u tutuklandı. 2'si ise serbest bırakıldı.

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