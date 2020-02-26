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Son dakika: Türk ve Rus heyetlerinden 'da kritik '' görüşmesi sona erdi

Son dakika haberine göre, Türk ve Rus heyetlerinin 'da 'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi. Görüşmeler yarın kaldığı yerden devam edecek.

  • Güncel
  • 26.02.2020 21:27
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 21:49
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Ankara'daki kritik görüşme sona erdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığında, 'deki duruma ilişkin 'da yapılan heyetler arası görüşmeler sona erdi.

GÖRÜŞMELER YARIN DEVAM EDECEK
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ile Rusya arasında İdlib konusunda üçüncü tur görüşmeler için heyetler Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmelere, yarın kaldığı yerden devam edilecek.

Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı.

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