Bugünkü
Takvim

Son dakika: 'da terör operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre 'ın Kırıkhan ilçesinde kolluk kuvvetlerince terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

  • Güncel
  • 26.02.2020 21:48
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.02.2020 21:48
ABONE OL
Hatay'da terör operasyonu! Tutuklandı

'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kolluk kuvvetlerince terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden 'ye geçiş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu M.M'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi saklandığı adreste gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Hatay'da terör operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri