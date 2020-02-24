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Son dakika: 'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmasında 10 tutuklama

Son dakika haberi! Emniyet Müdürü i ile ilgli savcılığın talebini değerlendiren mahkeme aralarında Mustafa Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu 10 kişinin " silahlı terör örgütü üyesi olmak" tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme 2 şüpheliyi ise adlı kontrol şartıyla serbest bıraktı.

  • Güncel
  • 24.02.2020 21:36
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 22:21
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Altuğ Verdi suikastinde karar verildi

Eski Emniyet Müdürü 'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü () içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen 10 şüphelinin tamamı tutuklandı.

FETÖ'YE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklama istemiyle mahkemeye sek edilen, aralarında polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun ağabeyi doktor Mustafa Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 10 şüphelinin de FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Böylece soruşturma kapsamında aralarında Eski Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis İsmail Hakkı Sarıcaoğlu da dahil olmak üzere 11 kişi tutuklandı.

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