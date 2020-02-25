Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi 11 Aralık 2018'de makam odasında şehit edildi. Verdi'nin şehadetiyle ilgili soruşturma derinleştirildi. Katil İsmail Hakkı Sarıcaoğlu aile boyu FETÖ'cü olduğunu itiraf etti ve şok detaylar ortaya çıktı. Mustafa Sarıcaoğlu, kardeşinin 15 Temmuz sonrası gözaltına alınanlara işkence yapmakla suçladığı Altuğ Verdi'den nefret ettiğini söyledi.

ÖRGÜTÜN 'YALNIZ KURT' ELEMANI

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden İsmail Hakkı Sarıcaoğlu 'FETÖ üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Sarıcaoğlu'nun 4 mahrem imamla irtibatı tespit edildi. Savcılık Sarıcaoğlu'nun örgütün 'yalnız kurt' olarak tabir edilebilecek, radikalleşmiş, bugüne kadar kamufle edilen, Karlov suikastı ve benzeri eylemler yapabilecek elemanı olduğu belirtildi. Şüphelinin eşi Semiha Sarıcaoğlu eşinin FETÖ'nün Ardahan ve Rize'de sohbet toplantılarına katıldığını söyledi.





'CİNNET' DENEMEZ

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin cinayet sonrası soğukkanlı olduğu, cinnet haliyle açıklanamayacağı belirtildi.

VERDİ'YE ÖFKELİYDİ

Şüphelinin abisi Mustafa Sarıcaoğlu, kardeşinin üniversite hazırlık ve üniversite döneminde FETO'ye ait dershanelerde öğrenim gördüğünü, yurtlarında kaldığını, 15 Temmuz'un bastırılmasındaki rolü nedeniyle emniyet müdürü Altuğ Verdi'ye öfkeli olduğunu söyledi. Akşam'ın haberine göre, FETÖ'nün hücre yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ağabey Mustafa Sarıcaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İTİRAF ETTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Semiha Sarıcaoğlu ve ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu, hem kendilerinin hem de İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ mensubu olduğunu itiraf etti. İtirafçılar Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak istedi.

Semiha Sarıcaoğlu FETÖ'yle eşiyle evlendikten sonra tanıştığını, ilk kez eşi Ardahan'da polis memuru olarak görevliyken cemaat evlerine gittiğini, Fetullah Gülen'in vaaz kasetlerini dinlediklerini, Risale-i Nur okuması yaptıklarını anlattı. Evlendikleri ilk dönemde karıncayı bile incitmeyecek bir kişi olarak tanıdığı eşinin son 1.5 yılda agresif tavırlar içine girdiğini söyleyen Semiha Sarıcaoğlu, "Cinayeti ilk duyduğumda inanmadım ama cezaevine ziyarete gittiğimde Altuğ Verdi'ye kin ve nefret dolu söylemleri devam ediyordu" dedi.





HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Örgütün gizli haberleşme programı Kakao Talk'ın, polis eşlerinden sorumlu olan polis memuru Gülseren Erbaş tarafından telefonuna yüklendiğini iddia eden Semiha Sarıcaoğlu'nun son sözleri ise "Eşime hakkımı helal etmiyorum. Benim ve 2 çocuğumun hayatı ile oynadı" oldu.





SON ANA KADAR BAĞLANTILI

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan soruşturmada, doktor Mustafa Sarıcaoğlu'nun gözaltına alındığı güne kadar örgütle ilişkisinin devam ettiği belirtildi. Mustafa Sarıcaoğlu'nun Samsun'da örgüt mensupları ile sohbet toplantıları adı altında gizli toplantılara katıldığı belirlendi. Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan mahrem imamlardan Kadir Doğan ve Mehmet Ali Danacı'nın itirafları sonunda Rize'de FETÖ'ye ait 16 örgüt evi saptandı.Polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun itirafçı olan eşi Semiha Sarıcaoğlu, samimi beyanlarından ötürü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile serbest bırakılırken, ağabey Mustafa Sarıcaoğlu mahkemeye sevk edildi.

Samsun'da aile hekimi olan Mustafa Sarıcaoğlu da kendisi ve kardeşinin FETÖ mensubu olduğunu itiraf etti. Kardeşini örgüte kendisinin yönlendirdiğini anlatan Mustafa Sarıcaoğlu, "Öldürdüğü Altuğ Verdi'ye büyük bir kin duyuyordu. Altuğ Verdi'den 15 Temmuz darbe girişimi sonrası İstanbul'da FETÖ mensuplarına işkence yaptığını söyleyip nefret ediyordu. Cinayeti tayin yüzünden işlediğini söyledi. Zaman zaman yaptığımız sohbetlerde darbe girişimini FETÖ mensuplarının yapmadığını anlatıyordu" dedi.