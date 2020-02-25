Eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Hikmet Köksal İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 37'nci Kara Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Köksal, yarın öğle namazı sonrasında İstanbul'da Büyük Selimiye Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

MÜEBBET HAPİSLE CEZALANDIRILMIŞTI

Ege Ordu ve 1. Ordu Komutanlıkları görevinde de bulunan Köksal, 26 Ağustos 1996'da atandığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 1 Eylül 1997'de yaş haddinden emekliye ayrılmıştı. Köksal, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 21 sanık arasında yer alıyordu.

AYNI İMZAYI YİNE ATARIM

28 Şubat davasında sanıkları bir bir serbest bırakmasıyla dikkat çeken mahkeme başkanı Tayyar Köksal, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal'a çapraz sorguda, '54. Hükümet (Refah-Yol) kurulduktan sonra, üst düzey komutanların hükümetten rahatsızlığı olduğuna dair beyanı, hükümetin düşürülmesi yönünde çalışması oldu mu?' diye sordu. Köksal da, 'Asla böyle bir görüş olmadı, böyle bir şey sorulmadı. Hatta MGK'da bile ne bir darbe ne hükümetin düşürülmesi, böyle bir şey asla konuşulmadı. Sadece istihbari bilgiler konuşuldu' karşılığını verdi. MGK kararlarının daha önce askerlerce mi hazırlandığı, yoksa kararların toplantıda mı alındığı ve kararların alınmasında askerin hükümete baskısı olup olmadığı sorusu üzerine de Köksal, 'Hayır. Sadece bilgiler verildi. Bu bilgiler üzerine tartışmalar yapıldı. Cumhurbaşkanının emriyle tutanak halinde yazıldı. Herkes imzaladığı gibi ben de imzaladım. Bugün de olsa imzalarım' diye konuştu.

30 Ocak 1997'de Refah Parti'li Sincan Belediyesi'nin, İsrail'in Filistin'deki katliamlarını protesto amaçlı düzenlediği 'Kudüs Gecesi'ni bahane eden TSK içindeki cuntacı grup, hükümete gözdağı vermek için 4 Şubat'ta Sincan caddelerinden 20 tank ve 15 zırhlı araçla geçiş yapma emri vermişti.

HİKMET KÖKSAL KİMDİR?

1932 yılında Artvin'in Yusufeli ilçesinde doğdu. 1953 tarihinde Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nden, 1955 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1957 yılında Topçu Okulu'nu bitirdi. Muhtelif topçu birliklerinde Batarya Takım ve Batarya Komutanlığı yaptı. 1969 yılında Kara Harp Akademisi'ni bitirerek kurmay oldu. 1980 yılına kadar çeşitli birlik ve karargahlarda, birlik komutanlığı ve karargah subaylığı görevlerinde bulundu.

1980 yılında Tuğgeneral, 1984 yılında Tümgeneral, 1988 yılında Korgeneral ve 1992 yılında Orgeneralliğe yükseldi. Tuğgeneral rütbesi ile Kara Harp Akademisi Komutanlığı ve KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Tümgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı ve Kara Harp Okulu Komutanlığı, Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay ATASE Başkanlığı, Jandarma Asayiş Komutanlığı ve 3 ncü Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Orgeneral rütbesinde Ege Ordu Komutanlığı ve 1 nci Ordu Komutanlığı yaptı.

26 Ağustos 1996 tarihinde atandığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, 01 Eylül 1997 tarihinde yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldı. İngilizce bilir.