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'da 'ye operasyon!

'da düzenlenen / operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Sulh Ceza Hakimliğince 3 şüpheliye adli kontrol kararı uygulanırken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Güncel
  • 25.02.2020 23:09
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 23:11
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FETÖ'ye operasyon!

'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, / silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen çalışmalarda aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında hakkında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 1 firarinin de bulunduğu, toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI
Yakalanan şahıslardan 3'ü soruşturmalarının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken 4 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Antalya Sulh Ceza Hakimliğince 3 şüpheliye adli kontrol kararı uygulanırken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda gele geçirilen bazı dijital materyaller ve dokümanlara el konuldu.

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