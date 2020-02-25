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Polise hakaret eden 'ya Emniyet Müdürlüğünden sert tepki

Emniyet Müdürlüğü, gazeteci 'nın köşesinde emniyet personeli için kullandığı ''zavallı polisler'' ifadesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Tüm halkımızın güvenliğini sağlayan emniyet teşkilatı personeline karşı bu saygısız ifadelerin ve değerlendirmelerin sebebi bilinmemekle birlikte keyfiyeti kamuoyunun takdirine arz ederiz.'' ifadelerine yer verildi.

  • Güncel
  • 25.02.2020 23:01
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 23:01
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Polise hakaret eden Ataklı'ya sert tepki

Emniyet Müdürlüğü, gazeteci 'nın köşesinde emniyet personeli için kullandığı ''zavallı polisler'' ifadesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

''Gazeteci sayın Can Ataklı'nın 25.02.2020 tarihinde kaleme aldığı 'zavallı polisler' ifadesiyle başlayan ve '...daha önce hiç benzeri olmamış biçimde...' şeklinde yalan ifadelerle devam eden köşe yazısının son bölümünde, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce personelinin eğitimine ve halkla ilişkilerine yönelik sık sık yapılan ikaz ve hatırlatmalardan birini amacından saptırarak ilgisiz bir konuyla ilişkilendirmiştir. Adı geçen yazar, oluşturduğu bu kurgu üzerinden, saygısızca bir üslupla, '...böyle olunca da azarı yediler zavallılar' şeklindeki aslında kendisini zavallı duruma düşüren ifadeleriyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü personelini insaf ve vicdandan yoksun bir şekilde rencide etmeye çalışmıştır."

Açıklamada, "Tüm halkımızın güvenliğini sağlayan emniyet teşkilatı personeline karşı bu saygısız ifadelerin ve değerlendirmelerin sebebi bilinmemekle birlikte keyfiyeti kamuoyunun takdirine arz ederiz.'' ifadelerine yer verildi.

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