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'de 141 düzensiz yakalandı!

'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 141 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

  • Güncel
  • 25.02.2020 23:13
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 23:14
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141 düzensiz göçmen yakalandı!

'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki düzensiz ler yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

141 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Dominik Cumhuriyeti, Romanya, Nepal, , , ve uyruklu 141 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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