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"Maliyetler arttı" diye metrobüse fahiş yapan , konser için yandaş sanatçılara servet ödüyor

'li 'nun başkan olduğu Büyükşehir Belediyesi'nin "maliyetler arttı" bahanesiyle metrobüs durakları arasında ulaşıma yüzde 79 yaparken konser harcamalarına onlarca milyon lira ayırması da tepkilere neden oldu.

  • Güncel
  • 24.02.2020 14:18
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 14:23
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Yandaş sanatçıların servetine servet katıyor

Büyükşehir Belediyesi ()'nin ulaşıma aldığı yüzde 35 oranındaki mın metrobüs durakları arasında farklı uygulandığı ortaya çıktı. Daha önce 1-3 durak arası sabit 1.95 TL olan ücret tarifesi yeni zamla birlikte birinci durakta 2,5 TL, ikinci durakta 3 TL, üçüncü durakta 3.5 TL olarak uygulanmaya başlandı. Böylece 1-3 durak arasında zam oranı yüzde 79 olarak ölçüldü.



VATANDAŞIN PARASIYLA YANDAŞ SANATÇILARA 50 MİLYONLUK SERVET
'li toplum ulaşıma "maaliyetler arttı" bahanesiyle zam yapsa da konser masraflarından kesintiye gitmek bir yana kesenin ağzını daha da açtı. CHP'li belediye, seçim sürecinde İmamoğlu'nu destekleyen yandaş sanatçılara desteğinin karşılığını vermek adına 50 milyon liralık konser bütçesi ayırdı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
CHP'li İBB'nin konserlere milyonlarca lira ayırırken halkın ulaşım ücretlerine acımasız bir zam yapması nın da gündemindeydi. İşte Twitter'da konuya ilişkin yapılan bazı yorumlar:








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