İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin ulaşıma aldığı yüzde 35 oranındaki zammın metrobüs durakları arasında farklı uygulandığı ortaya çıktı. Daha önce 1-3 durak arası sabit 1.95 TL olan ücret tarifesi yeni zamla birlikte birinci durakta 2,5 TL, ikinci durakta 3 TL, üçüncü durakta 3.5 TL olarak uygulanmaya başlandı. Böylece 1-3 durak arasında zam oranı yüzde 79 olarak ölçüldü.







VATANDAŞIN PARASIYLA YANDAŞ SANATÇILARA 50 MİLYONLUK SERVET

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplum ulaşıma "maaliyetler arttı" bahanesiyle zam yapsa da konser masraflarından kesintiye gitmek bir yana kesenin ağzını daha da açtı. CHP'li belediye, seçim sürecinde İmamoğlu'nu destekleyen yandaş sanatçılara desteğinin karşılığını vermek adına 50 milyon liralık konser bütçesi ayırdı.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

CHP'li İBB'nin konserlere milyonlarca lira ayırırken halkın ulaşım ücretlerine acımasız bir zam yapması sosyal medyanın da gündemindeydi. İşte Twitter'da konuya ilişkin yapılan bazı yorumlar:

















