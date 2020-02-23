İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı.

O PLATFORM SÖKÜLÜYOR

Öğleden sonra Taksim Meydanı'na gelen İBB ekipleri önce serginin çevresini bariyerlerle kapattı. Ardından ise sergi platformunun söküm işlemleri başladı.

İBB'nin ulaşım zamları ile aynı zamana denk gelen ve 652 bin lira bedelle ihale edilen geçici sergi platformu, Taksim Meydanı'nda 253 metrekarelik alana kurulmuştu. Açık alanı merdivenli bir oturma düzeni ile tasarlanan yapının kapalı alan ise sergilerin yapılabileceği şekilde dizayn edildi. Platformda İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile ortak yürütülen çalışma kapsamında "İstanbul'un Kalbi Taksim" isimli sergi gerçekleştirilecekti.