Bugünkü
Takvim

'li Başkanı İmamoğlu'ndan israf şov! 652 bin liraya yaptırdığı platformu 3 gün içinde söktürdü!

Göreve geldiği günden bu yana adını hep skandal kararlarla duyduğumuz ’li Başkanı , israf naraları atarken kendisi de israf yaptı. İmamoğlu’nun Taksim'e yaptırdığı, "Geçici Sergi Platformu" sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. İBB’nin bu platform için 652 bin lira bedel ödediği ortaya çıkmıştı. Kaynak bulmakta zorlandığı için ülke ülke gezen Ekrem İmamoğlu’nun neden böyle bir harcama yaptığı büyük merak konusu olmuş, vatandaşların tepkisini toplamıştı. Söz konusu platform sadece 3 gün durdu. lular bugün sökme işlemi gerçekleştirilen platforma sadece 3 gün için 652 bin lira ödemiş oldu.

  • Güncel
  • 23.02.2020 17:23
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.02.2020 17:29
ABONE OL
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'ndan israf şov!

'nin 'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformunun, 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, sökümüne başlandı.

O PLATFORM SÖKÜLÜYOR
Öğleden sonra Taksim Meydanı'na gelen ekipleri önce serginin çevresini bariyerlerle kapattı. Ardından ise sergi platformunun söküm işlemleri başladı.

İBB'nin ulaşım zamları ile aynı zamana denk gelen ve 652 bin lira bedelle ihale edilen geçici sergi platformu, Taksim Meydanı'nda 253 metrekarelik alana kurulmuştu. Açık alanı merdivenli bir oturma düzeni ile tasarlanan yapının kapalı alan ise sergilerin yapılabileceği şekilde dizayn edildi. Platformda İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile ortak yürütülen çalışma kapsamında "İstanbul'un Kalbi Taksim" isimli sergi gerçekleştirilecekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'ndan israf şov! 652 bin liraya yaptırdığı platformu 3 gün içinde söktürdü!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri