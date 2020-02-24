İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5'e yükseldi!

Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip Koronavirüs (Covid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip Korona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Öte yandan Afganistan'ın batısında ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Ülke basınındaki habere göre, Kamu Sağlık Bakanı Ferozuddin Feroz, yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Herat vilayetinde bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi. Feroz, vilayette acil durum ilan edildiğini belirtti.

Öte yandan ülkede, en az 10 kişi yeni tip koronavirüs şüphesiyle de karantinaya alındı.

Ayrıca Irak'ta, ilk yeni tip koronavirüs vakası Necef kentindeki İranlı bir öğrencide görüldü.

Necef Sağlık Dairesi Başkanı Rıdvan Kindi, yaptığı basın açıklamasında, kentte dini bilimler alanında eğitim alan İran uyruklu bir öğrencide yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Kindi, öğrencinin hastaneye kaldırılarak, karantina altına alındığını kaydetti.

İTALYA ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

İtalya'da korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Öte yandan Avusturya, İtalya'da yayılmaya başlayan korona virüsü nedeniyle İtalya ile tren seferlerini durdurma kararı almıştı.

Çin ayrıca Koronavirüs salgınıyla mücadele için 14 milyar dolardan fazla para ayrıldığını duyurdu.

Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 594'e çıkarken, kesinleşen Covid-19 vakası da 77 bin 150'ye ulaştı.

Bununla birlikte Covid-19'a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 3 bin 434'e, müşahade altına alınanların sayısı 97 bin 481'e geriledi.

Bugüne kadar Covid-19'dan iyileşerek taburcu olanların sayısı da 24 bin 734'e çıktı.

Çin ana karası dışında vaka sayısı Hong Kong'da 74'e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.

Salgınla ilgili en sıcak açıklamalardan biri, Çin Devlet Başkanı Şi'den geldi: Virüs hala acımasız ve karmaşık durumda...

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip Koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.