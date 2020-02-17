Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Ankara 37. Olağan İl Kongresi'nde, 15 sandıkta kayıtlı 645 delegeden 496'sı oy kullandı.

SALT ÇOĞUNLUĞUN ALTINDA OY!

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlere yönelik tartışmalı müdahalelerinin ardından seçime tek aday olarak giren Ali Hikmet Akıllı, salt çoğunluğun bile altında olan geçerli 315 oyu alarak CHP Ankara İl Başkanı seçildi.







FETÖ İLE İRTİBATLI İSİM DE LİSTEDE

CHP Ankara İl Başkanı seçilen Ali Hikmet Akıllı'nın listesinde dikkat çeken isimler de yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ve Genel Merkez personeli Veli Özdemir, Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalemi Tuncay Ceylan ve hakkında FETÖ davası bulunan avukatı Celal Çelik, başkan seçilen Akıllı'nın listesinde yer verdiği isimlerden.







Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım ve üç ayrı suçtan 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis cezasıyla çarptırılması istenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, FETÖ/PDY mensuplarıyla yoğun irtibatı tespit edilmişti.





AYHAN YALÇINKAYA YETERLİ İMZAYI BULAMADI, ADAY OLAMADI

CHP Ankara'nın 37'nci Olağan İl Kongresi'nde CHP Ankara İl Başkan adayı olan eski Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yalçınkaya delegelerden yeterli imzayı alamadığı için aday olamamıştı.