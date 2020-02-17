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  • 17.02.2020 12:39
  • Son Güncelleme: 17.02.2020 12:43

Başkanı seçilen 'nın listesinde 'cü de yer alıyor

'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ayak oyunlarıyla Başkanlığı seçimine tek aday olarak katılan , salt çoğunluğun bile altında olan bir sayıyla 315 oy alarak il başkanı oldu. Akıllı'nın listesinde Kılıçdaroğlu'nun ile irtibatı tespit edilen avukatı 'in de bulunması dikkat çekti.

FETÖ'cü Celal Çelik kurultay listesinde!

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen 37. 'nde, 15 sandıkta kayıtlı 645 delegeden 496'sı oy kullandı.

SALT ÇOĞUNLUĞUN ALTINDA OY!
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlere yönelik tartışmalı müdahalelerinin ardından seçime tek aday olarak giren , salt çoğunluğun bile altında olan geçerli 315 oyu alarak CHP Başkanı seçildi.



FETÖ İLE İRTİBATLI İSİM DE LİSTEDE
CHP Ankara İl Başkanı seçilen Ali Hikmet Akıllı'nın listesinde dikkat çeken isimler de yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ve Genel Merkez personeli Veli Özdemir, Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalemi Tuncay Ceylan ve hakkında davası bulunan avukatı , başkan seçilen Akıllı'nın listesinde yer verdiği isimlerden.



Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım ve üç ayrı suçtan 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis cezasıyla çarptırılması istenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, FETÖ/ mensuplarıyla yoğun irtibatı tespit edilmişti.

AYHAN YALÇINKAYA YETERLİ İMZAYI BULAMADI, ADAY OLAMADI
CHP Ankara'nın 37'nci Olağan İl Kongresi'nde CHP Ankara İl Başkan adayı olan eski Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yalçınkaya delegelerden yeterli imzayı alamadığı için aday olamamıştı.

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