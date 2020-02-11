FETÖ'nün siyasi ayağı bulunsun diye algı yapan Kılıçdaroğlu FETÖ'cü avukatı Celal Çelik'i savundu 11.02.2020 14:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Partisi tüm kadrolarıyla FETÖ'ye teslim olan Kılıçdaroğlu, FETÖ'den soruşturulan 54 kişiyle 'Olağanın ötesinde çok yoğun' irtibatları tespit edilen avukatı Celal Çelik'i savunarak büyük bir skandala imza attı. İşte Kılıçdaroğlu'nun savunduğu avukatın sicili...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün sözde siyasi ayağını açıklayacağım diyen Kılıçdaroğlu, siyasi ayağı açıklamak bir yana partisindeki FETÖ'cülere sahip çıktı.

FETÖ İLE İRTİBATLARI TESPİT EDİLEN AVUKATINA SAHİP ÇIKTI

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında büyük bir skandala imza atarak FETÖ'den soruşturulan 54 kişiyle 'Olağanın ötesinde çok yoğun' irtibatları tespit edilen avukatı Celal Çelik'i savundu. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının da sözcülüğünü yapan Kılıçdaroğlu, "Şimdi kalkmış benim avukatımı FETÖ'den içeri atmakla tehdit ediyor. Ne yaparsanız yapın bize geri adım attıramazsınız!" dedi.

ETÖ'CÜYLE