FETÖ'nün siyasi ayağı bulunsun diye algı yapan Kılıçdaroğlu FETÖ'cü avukatı Celal Çelik'i savundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Partisi tüm kadrolarıyla FETÖ'ye teslim olan Kılıçdaroğlu, FETÖ'den soruşturulan 54 kişiyle 'Olağanın ötesinde çok yoğun' irtibatları tespit edilen avukatı Celal Çelik'i savunarak büyük bir skandala imza attı. İşte Kılıçdaroğlu'nun savunduğu avukatın sicili...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün sözde siyasi ayağını açıklayacağım diyen Kılıçdaroğlu, siyasi ayağı açıklamak bir yana partisindeki FETÖ'cülere sahip çıktı.
FETÖ İLE İRTİBATLARI TESPİT EDİLEN AVUKATINA SAHİP ÇIKTI
Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında büyük bir skandala imza atarak FETÖ'den soruşturulan 54 kişiyle 'Olağanın ötesinde çok yoğun' irtibatları tespit edilen avukatı Celal Çelik'i savundu. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının da sözcülüğünü yapan Kılıçdaroğlu, "Şimdi kalkmış benim avukatımı FETÖ'den içeri atmakla tehdit ediyor. Ne yaparsanız yapın bize geri adım attıramazsınız!" dedi.
FETÖ'CÜ HAİNLERİ BÖYLE SAVUNMUŞTU
CNN Türk'te bir programa konuk olan Çelik, darbeci hainler için yeniden yargılanmanın gerekli olduğunu söylemişti. Çelik bu sözlerle darbecilerin salıverilmesinin kapısını aralamaya çalışmıştı.
54 FETÖ'CÜYLE GÖRÜŞMÜŞ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) soruşturulan 54 kişiyle 'Olağanın ötesinde çok yoğun' irtibatları tespit edildi. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısının iddianamesinde FETÖ'den tutuklanan yargı mensupları, jandarma ve emniyet görevlileri ve avukatlarla yoğun telefon irtibatına yer verildi.
461 TELEFON GÖRÜŞMESİ
ByLock'cu hakim ve savcılarla da irtibatı saptanan Çelik'in, eski korgeneral Metin İyidil'i Sincan Cezaevi'nde ziyarete giden Abdullah Kaya ile 461 telefon görüşmesine ulaşıldı. Çelik'in, eski Maliye Bakanlığı müfettişi Hamza Kaçar'la da irtibatı bulunuyor. İkili 2012'den beri bin 659 kez yaklaşık 10 saat görüşmüş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da müşteki olduğu iddianamede Çelik'in FETÖ mensuplarıyla irtibatı sıralandı.
54 KİŞİYLE GÖRÜŞME TESPİT EDİLDİ
O isimler arasında, YARSAV Eski Başkanı iken kamu görevinden çıkarılarak tutuklanan Murat Arslan'la 417 görüşme, Başkanlığı'nda 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görevli iken FETÖ'den tutuklanan Mehmet Selahattin Dinçer'le 42 görüşme, İzmir Karabağlar İlçe Kaymakamı iken tutuklanan Muammer Sönmez'le 319 görüşme olmak üzere 54 kişiyle görüşme tespit edildi.
FETÖ'YE YARDIM!
CHP'li Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'e FETÖ'ye yardımdan dava açıldı. İddianamede, hakimlik mesleğinden istifa ettikten sonra Çelik'in FETÖ'nün kontrolüne geçen ve KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'ne (YARSAV) HSYK üyeliği seçimi sürecinde 17 bin lira bağış yaptığı bilgisi de yer aldı. Şüphelinin savunmasının aksine 2014'te YARSAV'ın göstermiş olduğu adayların birçoğunun sonradan FETÖ/PDY irtibatı sebebiyle kamudaki görevlerinden çıkarıldıkları belirtildi.
FETÖ İLE İŞ BİRLİĞİ
İddianamede şu satırlar yer almıştı: "Celal Çelik'in 7 Şubat MİT Kumpası sürecinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yargı ve emniyet teşkilatındaki mensuplarıyla eş zamanlı olacak şekilde Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı ve diğer MİT görevlilerinin PKK/KCK silahlı terör örgütü ile iş birliği içerisinde hareket ediyormuş şeklindeki FETÖ/PDY örgütünün oluşturmaya çalıştıkları algının oluşmasına izah edilen eylemleri ile katkıda bulunduğu anlaşılmıştır."
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