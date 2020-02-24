Bugünkü
Takvim

'nin kara propagandası elinde patladı! ayında yabancı rekoru!

’nin tüm kara propagandasına rağmen ’yi ziyaret edenlerin sayısı ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 16,11 artış gösterdi. Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret edenlerin sayısı 1 milyon 787 bin 435 oldu.

  • Güncel
  • 24.02.2020 17:06
  •  - 
  • Son Güncelleme: 24.02.2020 17:30
ABONE OL
Tüm zamanların rekoru!

düşmanlığını en üst seviyeye çıkaran Genel Başkanı Kemal , Alman Focus dergisine verdiği röportajda "Ne yazık ki böyle bir ortamın gerçekten mevcut olduğunu tespit etmek durumundayım. Uzun zamandır Türkiye'de halihazırda hiç kimse için güvenlik garantisi olmadığını söylüyorum: ne canınız ne de mal ve mülkünüz için. Devlet elbette terör organizasyonlarının propagandasına karşı önlemler almalıdır. Maalesef yasaların geçerli olmadığı ve adaletsiz bir dönemde yaşıyoruz. Dünyanın güvenini yeniden kazanmak için Türkiye acilen normale ve demokrasiye geri dönmek zorunda" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'ye gelen sayısındaki sürekli artış ülkemizin Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi olmadığını bir kez daha gösterdi. Özellikle son iki yılda rekorlar Kılıçdaroğlu'nun yalan siyaseti yaptığını ve ülkeyi korumak yerine düşmanlık yaptığını gözler önüne serdi.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK YABANCI TURİST SAYISI
Gelen son verilere göre ayında Türkiye'yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı turist ziyaret etti. Bu yabancı turist sayısı tüm zamanların en yüksek Ocak ayı yabancı turist sayısıdır.

Turizmde 2019'u rekorla kapatan Türkiye yeni yıla hızla başladı ve tüm zamanların en yüksek Ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16,11 artış oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel CHP'nin kara propagandası elinde patladı! Ocak ayında yabancı turist rekoru!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri