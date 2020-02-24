Türkiye düşmanlığını en üst seviyeye çıkaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman Focus dergisine verdiği röportajda "Ne yazık ki böyle bir ortamın gerçekten mevcut olduğunu tespit etmek durumundayım. Uzun zamandır Türkiye'de halihazırda hiç kimse için güvenlik garantisi olmadığını söylüyorum: ne canınız ne de mal ve mülkünüz için. Devlet elbette terör organizasyonlarının propagandasına karşı önlemler almalıdır. Maalesef yasaların geçerli olmadığı ve adaletsiz bir dönemde yaşıyoruz. Dünyanın güvenini yeniden kazanmak için Türkiye acilen normale ve demokrasiye geri dönmek zorunda" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'ye gelen turist sayısındaki sürekli artış ülkemizin Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi olmadığını bir kez daha gösterdi. Özellikle son iki yılda rekorlar Kılıçdaroğlu'nun yalan siyaseti yaptığını ve ülkeyi korumak yerine düşmanlık yaptığını gözler önüne serdi.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK YABANCI TURİST SAYISI

Gelen son verilere göre Ocak ayında Türkiye'yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı turist ziyaret etti. Bu yabancı turist sayısı tüm zamanların en yüksek Ocak ayı yabancı turist sayısıdır.

Turizmde 2019'u rekorla kapatan Türkiye yeni yıla hızla başladı ve tüm zamanların en yüksek Ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16,11 artış oldu.