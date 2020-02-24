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Son dakika: Yunanistan'a kaçarken yakalanan şüphelilerinden 3'ü tutuklandı

Son dakika haberine göre, 'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan terör örgütü şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Diğer şüpheli S.D'nin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

  • Güncel
  • 24.02.2020 18:08
  •  - 
  • Son Güncelleme: 24.02.2020 18:08
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Kaçarken yakalanmışlardı! Tutuklandılar

'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan terör örgütü şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Karaağaç Mahallesi ile kent merkezinde yaptıkları operasyonlarda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi S.D, H.B, D.E, ve N.M.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.B, D.E. ve N.M.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheli S.D'nin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

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