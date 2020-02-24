Deprem, Van Başkale'ye bağlı Özpınar, Kaşkol, Gelenler ve Güvendik köylerini yerlebir etti. 9 kişi can verdi. 9 yaralının durumunun ise kritik olduğu bildirildi.
Sabah saat 08.53'te meydana gelen sarsıntı özellikle kerpiç evlerde etkili oldu. 9 kişi, moloz yığını altında boğularak öldü.
İran'dan Türkiye'ye kimse gelemeyecek. Ancak ülkesine dönmek isteyen İranlılar için seferler tek yönlü olarak devam edecek.
Nebahat Fırat, eşi Reis (40), çocukları Fatma (7) ve Muhammet (6) ile 8 aylık bebeğini kaybetti.
V'İRAN'ŞEHİR
VAN'IN Başkale İlçesi sınır hattındaki İran'ın Hoy kentinde dün sabah saat 08.53'te yerin 8 kilometre altında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ağırlıklı olarak Başkale ve köylerinde hissedilirken, Saray ve Gürpınar İlçelerine bağlı köylerde de küçük çaplı hasarlar oluştu. Depremde Başkale'ye bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar Köyleri'ndeki tek katlı kerpiç evler ve ahırların büyük bölümü yıkıldı. UMKE ve AFAD ekipleri, anında bölgeye ulaştı.
9 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Jandarma timlerinin de katıldığı enkaz kaldırma çalışmalarında, Özpınar Köyünde 4'ü çocuk 6 kişi, Güvenlik Köyünden de 3 olmak üzere 9 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. 39 kişi yaralandı. Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 9'unun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Köylerde evlerin yanı sıra ahırların da büyük bölümü yıkıldı, yüzlerce hayvan da enkaz altında kalarak telef oldu. Köy okullarının ağır hasar görmesi sonucu öğrenciler taşımalı sistemle eğitim görecek.
ÖĞRETMEN OKULDA YAKALANDI
Gelenler Köyü İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yapan Ferhat Tulan, öğrencilere kurs vermek için okulda bulunduğu sırada depremi yaşadıklarını belirtti: Okula henüz öğrenciler gelmemişti. Ortalık toz bulutu oldu. Koşarak enkaz alana gittim. Tüm yaralıları enkaz altından kurtardık. Ekiplerin kısa sürede köye ulaşmasıyla birlikte yaralıları ambulanslara taşıdık.
MANİSA BEŞİK GİBİ
Yaklaşık 2 aydır sallanan Manisa'da dün de yine panik yaşandı... Akhisar'da saat 15.40'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklara çıktı. İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Aydın, Bursa ve Çanakkale'de de hissedilen depremde, yaralanan ve can kaybı olmadı.
SABAH AKŞAM SALLANDI
İran'da sabahki depremden sonra saat 19.00'da da 5.9'luk artçı meydana geldi. 7'si 4.0 üzerinde 66 artçı deprem yaşandı.
Kerpiç evler, 5.9'luk sarsıntıda yerle bir oldu. Toprak altında kalan çocuklar, boğuldu.
ERDOĞAN BİLGİ ALDI
Başkan Erdoğan, İstanbul'da Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı. Erdoğan, depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, haberi alır almaz bölgeye ulaştı. Köylerde incelemelerde bulunup depremzedelerin acılarını paylaştı.
NOTLAR..
250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta da ağır hasar meydana geldi.
1280 adet çadır, 6 bin 120 adet battaniye, 616 adet yatak ve 1000 adet ısıtıcı gönderildi.
AB, ABD ve İngiltere, depremde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajı yayınladı.
Tahran, Coronavirüs'ten 8 kişinin öldüğünü açıkladı. Ankara'da alarm zili çaldı. İran'a açılan sınır kapıları kapatıldı. Tren ve uçak seferlerinin ise tek yönlü olacağı vurgulandı.
Sabah saat 08.53'te meydana gelen sarsıntı özellikle kerpiç evlerde etkili oldu. 9 kişi, moloz yığını altında boğularak öldü.
İran'dan Türkiye'ye kimse gelemeyecek. Ancak ülkesine dönmek isteyen İranlılar için seferler tek yönlü olarak devam edecek.
Nebahat Fırat, eşi Reis (40), çocukları Fatma (7) ve Muhammet (6) ile 8 aylık bebeğini kaybetti.
V'İRAN'ŞEHİR
VAN'IN Başkale İlçesi sınır hattındaki İran'ın Hoy kentinde dün sabah saat 08.53'te yerin 8 kilometre altında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ağırlıklı olarak Başkale ve köylerinde hissedilirken, Saray ve Gürpınar İlçelerine bağlı köylerde de küçük çaplı hasarlar oluştu. Depremde Başkale'ye bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar Köyleri'ndeki tek katlı kerpiç evler ve ahırların büyük bölümü yıkıldı. UMKE ve AFAD ekipleri, anında bölgeye ulaştı.
9 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Jandarma timlerinin de katıldığı enkaz kaldırma çalışmalarında, Özpınar Köyünde 4'ü çocuk 6 kişi, Güvenlik Köyünden de 3 olmak üzere 9 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. 39 kişi yaralandı. Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 9'unun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Köylerde evlerin yanı sıra ahırların da büyük bölümü yıkıldı, yüzlerce hayvan da enkaz altında kalarak telef oldu. Köy okullarının ağır hasar görmesi sonucu öğrenciler taşımalı sistemle eğitim görecek.
ÖĞRETMEN OKULDA YAKALANDI
Gelenler Köyü İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yapan Ferhat Tulan, öğrencilere kurs vermek için okulda bulunduğu sırada depremi yaşadıklarını belirtti: Okula henüz öğrenciler gelmemişti. Ortalık toz bulutu oldu. Koşarak enkaz alana gittim. Tüm yaralıları enkaz altından kurtardık. Ekiplerin kısa sürede köye ulaşmasıyla birlikte yaralıları ambulanslara taşıdık.
MANİSA BEŞİK GİBİ
Yaklaşık 2 aydır sallanan Manisa'da dün de yine panik yaşandı... Akhisar'da saat 15.40'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklara çıktı. İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Aydın, Bursa ve Çanakkale'de de hissedilen depremde, yaralanan ve can kaybı olmadı.
SABAH AKŞAM SALLANDI
İran'da sabahki depremden sonra saat 19.00'da da 5.9'luk artçı meydana geldi. 7'si 4.0 üzerinde 66 artçı deprem yaşandı.
Kerpiç evler, 5.9'luk sarsıntıda yerle bir oldu. Toprak altında kalan çocuklar, boğuldu.
ERDOĞAN BİLGİ ALDI
Başkan Erdoğan, İstanbul'da Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı. Erdoğan, depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, haberi alır almaz bölgeye ulaştı. Köylerde incelemelerde bulunup depremzedelerin acılarını paylaştı.
NOTLAR..
250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta da ağır hasar meydana geldi.
1280 adet çadır, 6 bin 120 adet battaniye, 616 adet yatak ve 1000 adet ısıtıcı gönderildi.
AB, ABD ve İngiltere, depremde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajı yayınladı.
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