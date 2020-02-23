ALKOL TESTİ YAPTIRMAYI REDDEDİP POLİSE İFTİRA ATTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, saat 01.50 sıralarında Yenikapı Avrasya Tüneli girişi uygulama noktasında kontrol ve denetimini yapmak amacıyla durdurulan aracı kullanan Ata Benli'nin alkollü olabileceği değerlendirildiğinden trafik görevlisi tarafından alkol testi yapılmak istendiği belirtildi.
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANDI
Ata Benli'nin alkollü olduğunu beyan ettiğini ancak alkolmetre cihazına üflemekten imtina ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bunun üzerine şahsın, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmeyi kapsayan 48/9 maddesi gereğince sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alınmış, hakkında para cezası uygulanmış ve aracı trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla otoparka alınmıştır.
ASILSIZ VE İFTİRADIR
Bununla birlikte şahsın sosyal medya hesaplarında daha sonra paylaşmış olduğu şekilde siyasi içerikli (siyasi parti veya devlet büyükleri ile ilgili) olumsuz düşünce, görüş veya kanaat bildirme gibi paylaşımlarda bulunmasını gerektirecek herhangi bir beyanda kati suretle bulunulmamıştır. Şahsın sosyal medya hesabından yaptığı isnatlar tamamen asılsız ve iftiradır."
SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI
Paylaşımlarından dolayı polislerden özür dileyen Ata Benli, söz konusu paylaşımları bir süre sonra sildi. Bu olayın ardından sosyal medya hesabını da kapattı.
Alkollü araç kullanan Ata Benli “İmamoğlu” yalanıyla polislere iftira attı
Ata Benli isimli Twitter kullanıcısının sosyal medyadan 'İmamoğlu' yalanıyla yaptığı paylaşımların gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada Ata Benli'nin alkollü olduğunu beyan ettiği ancak alkolmetre cihazına üflemeyi reddettiği belirtildi.
ALKOL TESTİ YAPTIRMAYI REDDEDİP POLİSE İFTİRA ATTI
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