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: İstanbul ve o iller için saat verdi! Sağanak, kar ve fırtına...

'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyardı. Peki, yurt genelinde bugün hava durumı nasıl olacak?

  • Güncel
  • 24.02.2020 07:16
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 07:16
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Meteoroloji İstanbul ve o iller için saat verdi!

24 Şubat hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; yağışların kıyı kesimler ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç kesimlere yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 24 Şubat il il hava durumu raporu...

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu hava etkili olacak. Gün içerisinde hava sıcaklığı en yüksek 13, en düşük 8 derece olacak. 25 Şubat Salı az bulutlu, 26 Şubat Çarşamba parçalı bulutlu, 27 ve 28 Şubat günleri ise yağmurlu hava görülecek.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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