24 Şubat hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; yağışların kıyı kesimler ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç kesimlere yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 24 Şubat il il hava durumu raporu...

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu hava etkili olacak. Gün içerisinde hava sıcaklığı en yüksek 13, en düşük 8 derece olacak. 25 Şubat Salı az bulutlu, 26 Şubat Çarşamba parçalı bulutlu, 27 ve 28 Şubat günleri ise yağmurlu hava görülecek.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.