Başkan Erdoğan'dan Van talimatı! Tüm zararlar karşılanacak!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan deprem nedeniyle Başkale'de meydana gelen zararların karşılanacağını söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Bakan Pakdemirli, Özpınar Mahallesi'nde hayatını kaybeden 8 kişi için kurulan taziye çadırında acılı aileleri ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa dileyen Pakdemirli, devletin şefkatli kollarıyla milletinin yanında olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu sabah Van'a geldiğini belirten Pakdemirli, yaraları hep birlikte saracaklarını ifade etti.