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Başkan Erdoğan'dan Van talimatı! Tüm zararlar karşılanacak!

’da meydana gelen 5.9’luk Van’ı vurdu. Özellikle kerpiç evlerin yerle bir olduğunu bölgede yaralar hızla sarılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve , "233 tane ahırımız yıkıldı. Küçükbaş 3 bin 329 telef gözüküyor. Büyükbaş 72 telefimiz var. mızın talimatıyla tüm bu zararlar karşılanacak" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 24.02.2020 16:05
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 16:07
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Başkan Erdoğan'dan Van talimatı!

Tarım ve , merkez üssü 'ın Hoy kenti olan nedeniyle Başkale'de meydana gelen zararların karşılanacağını söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Bakan Pakdemirli, Özpınar Mahallesi'nde hayatını kaybeden 8 kişi için kurulan taziye çadırında acılı aileleri ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa dileyen Pakdemirli, devletin şefkatli kollarıyla milletinin yanında olduğunu söyledi. 'ın talimatıyla bu sabah Van'a geldiğini belirten Pakdemirli, yaraları hep birlikte saracaklarını ifade etti.

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