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Son dakika: Van'daki depremde hayatını kaybeden 9 kişinin cenazeleri camiye getirildi

Son dakika haberi... İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van'ın Başkale ilçesinde hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi, Başkale Merkez Camii'ne getirildi. Yapılacak cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılacağı belirtildi.

24.02.2020 09:43 - Son Güncelleme: 24.02.2020 09:48
Son dakika: Van'daki depremde hayatını kaybeden 9 kişinin cenazeleri camiye getirildi

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen depremin yıkıma neden olduğu Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler mahallelerinde yaralar sarılmaya çalışılırken, depremde hayatını kaybedenler için de Başkale Merkez Camii'nde tören düzenlenecek.

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Son dakika: Van'daki depremde hayatını kaybeden 9 kişinin cenazeleri camiye getirildi

En büyük yıkımın yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Reis Furat çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret Furat ile aynı köyden olan Ekrem Tosun, Aydın Tosun ve Hüseyin Tosun ile Güvendik Mahallesi'nde hayatını kaybeden Ferhat Turca'nın cenazaleri camiye getirilerek yan yana dizildi.

Son dakika: Van'daki depremde hayatını kaybeden 9 kişinin cenazeleri camiye getirildi

Merkez Camii'nde öğlen namazı öncesi düzenlenecek törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılacağı belirtildi.

Son dakika: Van'daki depremde hayatını kaybeden 9 kişinin cenazeleri camiye getirildi

Tören sonrası hayatını kaybeden 9 kişi, köylerinde toprağa verilecek.

Son dakika: Van'daki depremde hayatını kaybeden 9 kişinin cenazeleri camiye getirildi

Depremde enkaz altında kalarak yaralananların tedavileri ise sürüyor.

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