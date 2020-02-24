Dün sabah saatlerinde İran merkezli meydana gelen 5,9 depremi Van'ın Başkale ilçesinde de etkili oldu. Van'da 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybederken 50 kişinin de yaralandığı bildirildi. İstanbul Üniversitesi(İÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Alptekin yaşanan depremleri ve süreçlerini A Haber'de değerlendirdi. Alptekin, bölgede geçmiş zamanlarda 7'nin üzerinde depremler yaşandığı ve bundan sonraki süreçte de bunun yaşanma ihtimalinin olduğunu belirtti.

"7'YE YAKLAŞAN DEPREMLER YAŞANABİLİR"

İstanbul Üniversitesi(İÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Alptekin şu önemli açıklamaları kaydetti:

"Bu depremlerin yaşanmasının esas sebebi, Afrika ve Arap levhalarının kuzeye doğru hareketleri sonucu, Eğe- Anadolu bloğunun batıya doğru kaymasıdır. Bu depremden zarar görmenin asıl sebebi yapılaşmalardır çünkü yaşanan deprem çok büyük değildir. 1960'lı yıllardan önce Doğu Anadolu'da yaşanan depremler çok daha büyük zararlara neden oluyordu. Bu konularda Türkiye büyük aşamalar kaydetmiştir. Bu gördüğümüz hasarlar eski yapılardan ileri gelmektedir. Elazığ'ı etkileyen deprem aynı kuşakta olan bir depremdir. Yani Arap levhasının kuzeye doğru hareketi sebebiyle bir sıkışma oluyor ve ters faylanma meydana geliyor. Bu bölgede geçmişte 7'nin üzerinde depremler yaşanmıştır ve aralarında bazıları 9 şiddetine kadar ulaşmıştır. Bu verilere dayanarak bölgede 7'ye yaklaşan depremler muhtemeldir ancak ne zaman yaşanacağı konusunda bir tahminde bulunmak kolay bir yol değildir. En doğrusu vatandaşların bu noktada tedbirler alması ve bölgeleri iyi analiz etmesi gerektiğidir."