Van Başkale'de eğitime ara verildi. İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van ve çevresinde de hissedilen deprem, Başkale ilçesine bağlı kırsal mahalleler Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler'de yıkıma ve hasara yol açtı. 9 kişinin hayatını kaybettiği depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Buna göre, Başkale'de depremde hasar gören okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Peki, Van Başkale'de okullar ne zaman açılacak?

VAN BAŞKALE'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Başkale'nin kırsal mahallelerinde depremde hasar gören okullar) Milli Eğitim Bakanımızla da konuştuk çünkü buradan Van'a giden, Başkale'ye giden vatandaşlarımız da doğal olarak çocuklarını da götürdüler. Onun için eğitimdeki birliği sağlayabilmek maksadıyla geçici olarak 15 günlük ara verildi. Ondan sonra genel değerlendirme yapılacaktır."